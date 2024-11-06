Mavi Nefes Projesi'nde 225 Ton Atık Toplandı

Ekonomi

Garanti BBVA'nın, DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle deniz kirliliğini azaltmak ve önlemek amacıyla Marmara Denizi'nde başlattığı "Mavi Nefes Projesi"yle 3 yılda 225 tondan fazla atık toplandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, proje, başta plastikler olmak üzere deniz çöplerinin toplanmasına ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyor. Proje kapsamında Eylül 2021-Ağustos 2024 döneminde Marmara Denizi'nde 225 tondan fazla atık toplandı.

Bitlis Tatvan ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Ahtapot 6 teknesi, Van Gölü'nde nisan-ağustos arasında 12 ton atık topladı. Muğla'nın Göcek ilçesinde faaliyet gösteren TURMEPA 3 teknesi ise 2023 mayıs-haziran arasında, 2 bin 141 tekneden 579 bin 385 litre atık su toplayarak, 4 milyon 635 bin litre deniz suyunun temiz kalmasına katkı sağladı.

Projenin eğitim ayağında, Mavi Nefes projesiyle, çevrim içi eğitimleriyle 8 ilde 73 bin 460 öğrenci ve 4 bin 78 öğretmene, eğitim otobüsüyle 7 ilde 3 bin 539 öğrenci ve öğretmene, Mavi Dedektifler ekibiyse 19 kurumda 403 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı.

Mavi Nefes Projesi, koruma ve farkındalık eğitimleriyle öğrenci ve öğretmenlerle buluşmaya devam ediyor.

İşbirliğinin genel kapsamı, "aldığımız iki nefesten birini" sağlayan deniz ekosisteminin korunmasını, iyileştirilmesini ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını içeriyor. Bu kapsamda projenin deniz ekosistemi üzerindeki iyileştirici etkisi deniz altından ve üstünden birbirine paralel şekilde ilerliyor.

"Fethiye-Göcek ÖÇKB'de 1545 deniz türü tespit edildi"

Deniz altında Saros ve Göcek'te karbon yutağı ve oksijen üreticisi deniz çayırları, mercanlar gibi deniz canlılarının bulunduğu ekosistemlerin doğrudan korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

Ayrıca, azalma görülen bölgelerde deniz çayırı ekimi, deniz ekosistemi üzerindeki baskıların bilimsel olarak ortaya konulması ve gerekli önlemlerin alınması gibi çalışmalar uzman akademisyen ve profesyonel ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Projede, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Taşkın yürüttüğü Fethiye Göcek Körfezi'nde "Koy ve Kıyılarda Deniz Çayırı Posidonia Oceanica Deniz Çayırlarının İzlenmesi, Korunması ve Ekimi Projesi"nde sonuçlar ortaya kondu.

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) 1545 deniz türü tespit edildi.

Dokuz istasyonda deniz çayırı Posidonia Oceanica türünün yayılışı, genel özellikleri, izlenmesi ve transplantasyonu yapıldı.

Posidonia Oceanica'nın 6 Mayıs'ta ekimi yapılan alanın 6 Haziran'daki kontrolünde en az yüzde 70 oranında canlılık tespit edildi.

Proje boyunca Fethiye-Göcek ÖÇKB'de en az 10 bin Posidonia Oceanica fidesinin transplantasyonu hedefleniyor.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Dalyan'ın yürüttüğü "Saros Körfezi Deniz Çayırı ve Mercan Koruma, Ekimi ve İzleme Projesi"nde ise biyoçeşitliliğin izlenmesi, önemli deniz türlerinin haritalanması ve Körfez'deki sıcak noktaların belirlenmesi amacıyla 1-10 Temmuz'da gerçekleştirilen saha çalışmasında 19 farklı istasyonda 23 dalış gerçekleştirildi.

Dalışlarda Saros Körfezi'nin habitat tipleri belirlendi ve kritik habitatların (deniz çayırları, korallijen habitatlar, taş mercanlar gibi) haritaları oluşturuldu.

Saros Körfezi'nde yapılan dalışlar ve incelemeler sonucunda toplam 382 türün bulgusuna ulaşıldı.