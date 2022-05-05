Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek - Son Dakika
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Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek

05.05.2022 10:24

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları sonrası milyonlarca kiracının beklediği kira zam oranı da belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre sözleşmesi mayıs ayında yenilenecek kiracıya yapılabilecek zam oranında üst sınır yüzde 34,46.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %34,46 OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti. Buna göre, mayıs ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %34,46 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

- Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: %34,46

Zam bedeli: 344,6 TL

Zamlı kira bedeli: 1.344,6 TL

- Mevcut kira bedeli: 2.000 TL

Zam oranı: %34,46

Zam bedeli: 689,20 TL

Zamlı kira bedeli: 2.689,20 TL

- Mevcut kira bedeli: 2.500 TL

Zam oranı: %34,46

Zam bedeli: 861,50 TL

Zamlı kira bedeli: 3.361,50 TL

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Son Dakika Ekonomi Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek - Son Dakika
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