Mayıs'ta Balıkesir'de 1964 Konut Satıldı - Son Dakika
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Mayıs'ta Balıkesir'de 1964 Konut Satıldı

Mayıs\'ta Balıkesir\'de 1964 Konut Satıldı
18.06.2026 11:43
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Mayıs ayında Balıkesir'de 1964 konut satışı gerçekleşti, Türkiye genelinde ise toplam 93333.

Balıkesir'de mayıs ayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilk el ve ikinci el olmak üzere bin 964 konut satıldı.

Türkiye genelinde ise mayıs ayında ilk el 30 bin 196 ve ikinci el 63 bin 137 olmak üzere konut satışları mayıs ayında toplam 93 bin 333 konut satışı olduğu açıklandı

Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Mayıs 2026

İlk el konut satışları 30 bin 196, ikinci el konut satışları 63 bin 137 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 oranında azalarak 63 bin 137 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,6 olduğu açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mayıs'ta Balıkesir'de 1964 Konut Satıldı - Son Dakika

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