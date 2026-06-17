Mayıs'ta İkinci El Oto Satışları Yükseliyor

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun mayıs ayına ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 Mayıs'ta 2025 Mayıs'a göre yüzde 22,55 daralma ile 83 bin 442 adet gerçekleşerek, geçen aya göre de yüzde 20'ye geriledi.

Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7,40 daralarak 453 bin 138 adet olarak gerçekleşti. Distribütörlerin agresif fiyatlı kampanyaları mevduat faizlerinin cazibesinin yanında, savaş ve altının düşüşü ile ortaya çıkan olumsuz servet etkilerini aşmada yetersiz kaldı.

İkinci el 15 yaş ve 350 bin kilometre sınırına kadar olan otomobil satışlarında ise uzun tatil günlerine rağmen bayram etkisi ile sıfır kilometre otomobile göre nispeten talep canlı kaldı ve önceki aya göre yüzde 3 arttı.

Geçen yıl mayısa göre yüzde 10 daralmanın ise bayramlar dolayısıyla gerçekleşen 6 eksik iş gününden kaynaklandığı düşünülürken, sıfır kilometre otodaki daralmaya karşın, ikinci el otomobilde trendde ucuz araçlara yönelim ile reel fiyatlamadaki gerileme etkili oldu.

İkinci El Otomobil pazarında martta başlayan toparlanma eğilimi mayısta da devam etti. Nisan ayında 334 bin 154 adet olarak gerçekleşen satışlar, mayısta 344 bin 158 adede ulaşarak aylık bazda yaklaşık yüzde 3 oranında artış gösterdi.

Ancak aylık bazdaki bu olumlu görünüme rağmen pazar, geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Mayısta gerçekleşen satışlar, 2025'in aynı ayında kaydedilen 383 bin 614 adetlik seviyenin yaklaşık yüzde 10 altında kaldı.

Mayısta ikinci el otomobil pazarında stokta kalma süreleri yükselmeye devam etti. Pazar ortalaması 45 günden 48 güne çıkarken, binek araçlarda süre 45 günden 48 güne, ticari araçlarda ise 44 günden 45 güne ulaştı.

Satış adetlerinde gözlenen toparlanmaya rağmen stok devir hızındaki yavaşlama, talebin henüz stokları daha hızlı eritecek seviyeye ulaşmadığını gösteriyor.

İkinci el hafif ticari araç pazarında mayısta satışlar adetleri yükselişini sürdürdü. Nisanda 47 bin 398 adet seviyesinde gerçekleşen satışlar, mayısta 49 bin 310 adede ulaşarak aylık bazda yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti. Böylece yılın ilk aylarında görülen dalgalı görünümün ardında pazarda ikinci ay üst üste büyüme gerçekleşmiş oldu.

Buna karşın hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı döneminin gerisinde kalmaya devam ediyor. Mayısta gerçekleşen satışlar, 2025'in aynı ayındaki 60 bin 324 adetlik seviyenin yüzde 18 altında kaldı.

Mayısta 15 yaş üstü araç pazarında satış adedi ve fiyatı önceki aya yakın seviyelerde gerçekleşti. Nisanda 129 bin 451 adet olan satışlar, mayısta 129 bin 223 adet olarak kaydedildi. Ortalama fiyatlar ise 414 bin lira seviyesinde yatay seyrini sürdürdü.

Öte yandan stokta kalma süresi 50 günden 51 güne yükseldi. Satış hacmindeki durağan görünüm ve stok süresindeki artış, segmentte talebin istikrarlı olmakla birlikte araçların stoktan çıkış hızında belirgin bir iyileşme yaşanmadığını gösteriyor.