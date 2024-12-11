Mazıdağı'nda Gençler İçin İstihdam Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Mazıdağı'nda Gençler İçin İstihdam Projesi

Mazıdağı'nda yeni bir fabrika, genç istihdamını artırmak için özel sektör yatırımcılarına tahsis edilecek.

11.12.2024 17:10
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, gençlerin istihdamını artırmak ve bölgedeki ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla yeni bir yatırım fırsatı sunuluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda başlatılan "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından 2 bin 500 metrekare alanda kurulan üretim fabrikası binası, istihdam yoğun sektörlerde faaliyet gösterecek özel sektör yatırımcılarına tahsis edilecek.

Mazıdağı'nda kurulacak olan fabrikanın, özellikle tekstil ve ayakkabı gibi sektörlerde faaliyet gösterecek yatırımcılara açık olacağı belirtildi. Başvuru yapacak firmalarda aranan şartlar ve tahsis edilecek yatırımcının seçiminde uygulanacak kriterlerin ise;

en az 3 yıldır üretim yapıyor olmaları, 5 milyon TL tutarında sabit yatırım yapacaklarını belgelemeleri ve üretim atölyesinde en az 250 kişilik istihdam sağlamayı taahhüt etmeleri isteniyor. Ayrıca, başvuru şartlarını sağlayan firmalar için 50 puan verilecek, istihdam şartlarının sağlanması durumunda ek puanlar da eklenecek. Başvuruların değerlendirilmesinde, atölye için istihdam edilecek çalışanların en az yüzde 30'unun Mazıdağı ilçesinden olması gerektiği de belirtiliyor.

Bu proje ile bölgenin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, gençlerin istihdamını arttırarak işsizlik oranlarını düşürmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıktığı bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mazıdağı, Ekonomi, Güncel, mardin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mazıdağı'nda Gençler İçin İstihdam Projesi - Son Dakika

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