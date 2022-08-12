Zika Virüs Hastalığı'na ziyaret edilen ülkede maruz kalınıyor - Son Dakika
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Zika Virüs Hastalığı'na ziyaret edilen ülkede maruz kalınıyor

12.08.2022 14:44
Zika Virüs Hastalığı'na ziyaret edilen ülkede maruz kalınıyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, "Zika Virüs Hastalığı'na (ZVH) maruz kalan insanlar genellikle ziyaret ettikleri ülkede maruz kalmış, döndükten sonra hastalık bulguları başlamıştır.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, "Zika Virüs Hastalığı'na (ZVH) maruz kalan insanlar genellikle ziyaret ettikleri ülkede maruz kalmış, döndükten sonra hastalık bulguları başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boşnak, Türkiye'de 2017 yılında, endemik bölge ziyareti öyküsü bulunan 4 yurt dışı kaynaklı vaka tespit edildiğini belirtti.

"Zika virüse maruz kalan insanlar genellikle ziyaret ettikleri ülkede maruz kalmış, döndükten sonra hastalık bulguları başlamıştır. Zika virüs insanlara esas olarak etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşmakla beraber, virüs, semen, vajinal salgılar, kan, idrar, amniyon sıvısı, BOS, anne sütü, tükürük gibi vücut sıvılarında, beyin ve spinal kordda saptanmıştır." diyen Boşnak şöyle devam etti:

"Virüsün gebelik esnasında bebeğe geçebilmesi ve virüsün Guillain-Barre Sendromu ve mikrosefali arasında ilişkili olabileceği yönündeki bulgular tespit edilmesi hastalığa olan ilgiyi artırmıştır. ZVH, genellikle asemptomatik olarak seyretmektedir. Hastalığın en yaygın bulguları, hafif ateş, döküntü, konjonktivit, kas ve eklem ağrısı, halsizlik veya baş ağrısıdır. Bulgular genellikle 2-7 gün sürer. İnkübasyon süresi kesin olarak bilinmemekle birlikte 3-14 gün olarak kabul edilmektedir. İnsanlar genellikle hastaneye yatacak kadar hasta olmazlar.

ZVH'de ölüm çok nadir görülmektedir. Seyahat esnasında, Zika Virüs Hastalığı riskli ülke/bölge ziyaretlerinde sivrisinek sokmalarından korunmak için; uzun kollu gömlek ve pantolon gibi vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin giyilmesi, konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır.

Gece dışarıda kalınacaksa cibinlik altında uyunmalıdır. Gebe ve emziren kadınlar, güvenliği kanıtlanmış, bakanlığımızdan ruhsatlı ve onaylı repellentler (sinek kovucular) kullanmalıdır. Bebeklerin ve çocukların korunması amacıyla bebek arabaları ve taşımak amacıyla kullanılan araçlarda sivrisineklerden korunmayı sağlayıcı tedbirler alınmalıdır."

Boşnak, seyahat dönüşü ise riskli ülke/bölge seyahat dönüşünde ani başlayan, ateş, döküntü, eklem ağrısı, konjuktivit, kas ve eklem ağrısı şikayetleri varsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması, hekime seyahat edilen ülkeden bahsedilmesi, Zika Virüs Hastalığı teşhisi konmuşsa, virüsün yayılmasını engellemek için semptom başlangıcından itibaren en az 3 hafta boyunca sivrisinek sokmalarına karşı önlem alınması son derece önemli olduğunu açıkladı.

Zika Virüs Hastalığı, Flavivirus grubundan bir RNA virüsü olan Zika virüsün (ZV) neden olduğu ve insanlara etkeni taşıyan Aedes cinsi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan bir hastalık.

Zika virüsü ilk kez 1947'de Uganda'da Zika ormanında rhesus maymunlarında saptanmış; ardından 1948'de aynı ormanda sivrisineklerden ve 1952'de Uganda ve Tanzanya'da insanlardan izole edildi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zika Virüs Hastalığı'na ziyaret edilen ülkede maruz kalınıyor - Son Dakika

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