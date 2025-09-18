Mehmet Dinçerler Berlin\'de SuperCoff Açtı

Girişimci iş insanı Mehmet Dinçerler, kendi markası SuperCoff ile yurt dışında oluşturmayı hedeflediği kahve zincirinin ilk mağazasını Berlin'de açtı.

Yurt içinde özellikle gıda ve perakende sektörlerindeki girişimleriyle bilinen Mehmet Dinçerler, Avrupa'daki ilk kahve zincirini oluşturmak için harekete geçti. Dinçerler, gençlere yönelik yeni kahve zinciri SuperCoff'un ilk mağazasını Berlin'de açtı. 2012 yılında Türkiye haklarını alarak Gloria Jean's Coffees'i büyüterek ülke çapında 230 şubeye taşıyan ve ünlü pastane markası Magnolia Bakery'yi Türkiye'ye getiren Dinçerler, yurt içinde edindiği ölçeklenebilir işletme ve marka inşası deneyimini SuperCoff ile Berlin'den başlayarak Avrupa'ya taşımayı hedefliyor.

"Kahvenin yaşam tarzıyla kesiştiği alanda Türkiye'de edindiğimiz bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızla bu kez kendi markamızı hayata geçirdik" ifadelerini kullanan Dinçerler, "Vizyonumuz kahve ve matcha sunmanın çok ötesinde. Mekanın tasarımından müzik kürasyonuna, şehir temposunu hissettiren dinamik atmosferine kadar her detayı, Berlin'in alternatif ve genç ruhuna hitap edecek şekilde kurguladık. Kulüp kültürünün ritminden ilham alan SuperCoff ile Z kuşağını hedefleyerek gençliğin kendi kültürüne alan açan bir yaşam biçimi markası olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Markanın ilk şubesi, Berlin'in kültürel ve sosyal nabzını tutan Mitte bölgesinde açıldı. Açılış partisine Berlin kültür hayatından simaların yanı sıra, Türkiye'den konuklar ve semt sakinleri de katıldı. Marka, kahve ve matcha gibi yeni nesil ürünlerle 22 farklı içecek seçeneği, tatlı ve tuzlu 16 farklı lezzeti ziyaretçilerine sunuyor.

5 yılda Avrupa'da 200 şube açmayı hedefliyor

"Rekabetin yoğun olduğu bu pazardaki dinamizmi fırsat olarak görüyoruz" diyen Dinçerler, "İlk etapta Berlin'de 10 mağazaya ulaşacağız. Burada elde edeceğimiz deneyim, marka ve operasyonel modelimizin adaptasyon kabiliyetini ölçecek bir laboratuvar görevi görecek. 5 yıl içinde ise Avrupa genelinde 200 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Tedarikin yüzde 90'ı Türkiye'de

Tüketiciler verdikleri tat ve kalite taahhüdünü en etkin şekilde yerine getirmek üzere dikey entegrasyon modeliyle yatırımlar yaptıklarını söyleyen Mehmet Dinçerler, "Grubumuz bünyesinde yer alan Target Lojistik bünyesinde Türkiye'nin en büyük ve teknolojik kahve kavurma tesislerinden birisine sahibiz. Son bir yılda yaptığımız yatırımla kapasitemizi artırdık. Yılda 2 bin ton kavrulmuş kahve tedarik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, başta Almanya'daki markanın mağazaları olmak üzere, Polonya, Azerbaycan gibi pazarlar da dahil 20 ülkeye kavrulmuş kahve ihracatı yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Markanın tedarikinin yüzde 90'ını Türkiye'den karşılayacaklarının altını çizen Dinçerler, Türkiye'de yıllardır güvenle çalıştığımız iş ortaklarımızı da dahil ettiğimiz bir süreçle ekosistemimizin gelişimine de katkıda bulunacağımız bir model kurguladık. Yani sadece edindiğimiz bilgi birikimimizi değil, network'ümüzü de taşıyoruz" dedi. - İSTANBUL