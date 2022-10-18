Mehmet Erat, "12 geçersiz oy tespit ettik, seçim yenilenmeli" - Son Dakika
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Mehmet Erat, "12 geçersiz oy tespit ettik, seçim yenilenmeli"

18.10.2022 17:18
Mehmet Erat, "12 geçersiz oy tespit ettik, seçim yenilenmeli"

16 Ekim Pazar günü yapılan Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başkan adayı olan Mehmet Erat, üçüncü gruba itiraz ettiklerini ve bu grupta şuana kadar on iki geçersiz oy tespit ettiklerini kamuoyu ile paylaştı.

16 Ekim Pazar günü yapılan Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başkan adayı olan Mehmet Erat, üçüncü gruba itiraz ettiklerini ve bu grupta şuana kadar on iki geçersiz oy tespit ettiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin tamamlanması sonrası itiraz sürecinde yeşil pusula adayı Mehmet Erat, Ağrı il seçim kuruluna itirazda bulundu. İlk itirazında beş geçersiz oyun tespit edilmesi sonucu verilen hakim kararında beş oyun mükerrer olduğunun tespit edildiğini ancak üçüncü grupta 9 oy farkı dolayısı ile bu sayının seçim sonucunu etkilemeyeceğine hükmedildi. Bu karar üzerine 3.grup ile ilgili yapılan araştırmalar sonrasında mükerrer oy sayısının 12'ye ulaştığı ve bu sayının seçimin yenilenmesi için yeterli bir sayı olduğu ifade edildi.

Haklarının gasp edildiğini söyleyen ATSO Başkan Adayı Mehmet Erat, "Üçüncü grup için elimizde hakim kararı ile beş mükerrer oy olduğuna dair net bir karar var. Biz süremiz içerisinde ikinci bir itiraz daha yaparak toplamda mükerrer kullanılan oy sayının 12'ye yükseldiğini belirten itirazımızı yaptık. Maalesef birçok kapalı şirkete, vergi kaydı olmayan şirketlere oy kullandırtılarak bizim kaybetmemiz için her yolu denemişler. Ancak hukukun üstünlüğüne inancımız tam. Süreci tüm tacirlerimizle birlikte yakından takip ediyoruz. Toplamda 10 grubun beşini biz beşini diğer aday arkadaşlar aldı. Toplam kullanılan oy sayısına bakarsak 76 oy daha fazla almışız. 10.grupta iki oyla kaybettik. Bu grupla ilgilide itirazlarımızı yaptık. Gerekli incelemeleri il seçim kurulu yapacak. İnşaat grubunda üzerimize oynanan oyunları bertaraf ederek yenilecek bir seçimle zaferimizi ilan edeceğiz" dedi. - AĞRI

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Kaynak: İHA

Mehmet Erat, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Erat, '12 geçersiz oy tespit ettik, seçim yenilenmeli' - Son Dakika

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