Mehmet Şimşek'in bakanlığında ekonomide neler değişti? - Son Dakika

Mehmet Şimşek'in bakanlığında ekonomide neler değişti?

Son Güncelleme: 13.09.2023 15:49

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinde 3 ayı geride bıraktı. Şimşek'in bakanlığında ekonomide birçok şey değişti. Peki 3 aylık süreçte dolar, enflasyon, faiz nereden nereye geldi? İşte Şimşek'in 3 aylık karnesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından ekonomide direksiyonu Mehmet Şimşek'e verdi. 3 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirilen Şimşek, 4 Haziran'da görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Şimşek'in ekonominin başına geçmesinin ardından daha rasyonel politika izlenirken, 3 aylık süreçte de ekonomide birçok şey değişti.

FAİZDE SERT YÜKSELİŞ

Şimşek'in göreve gelmesinin ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan getirildi. Erkan'la birlikte faiz artışlarına başlayan Merkez Bankası, faizi yüzde 8,5'ten yüzde 25'e yükseltti. Böylece yeni ekonomi yönetimi faizi 3 aylık sürede 1.650 baz puan artırmış oldu.

DOLAR 27,43 İLE REKOR KIRDI

Yeni ekonomi yönetiminin kuru serbest bırakmasıyla dolar hızlı yükseldi. Seçim öncesinde 20 liranın hemen altında bulunan dolar, ağustosun başında 27 lira 43 kuruşla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur, Merkez'in sert faiz artışlarıyla 25 lira seviyelerine gerilese de şimdilerde tekrar 27 lira sınırında bulunuyor.

ENFLASYON YÜKSELDİ

Şimşek göreve gelmeden önceki ay olan mayısta tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 39,59, aylık bazda yüzde 0,04 seviyesindeydi. Haziran ayında ise bu oran yıllık bazda 38,21 seviyesine gerilerken aylık enflasyon yüzde 3,92 oldu. Ancak kurdaki yükselişin etkisiyle birlikte Türkiye'de fiyat artışları temmuzda tekrar hızlandı.Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 47,8'e aylık enflasyon yüzde 9,49'a geldi. Ağustosta ise yıllık enflasyon yüzde 58,94, aylık enflasyon yüzde 9 oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Şimşek'in göreve başladığı 4 Haziran tarihinde ise benzin 21,28 TL, motorin 19,43 TL idi. Bugün ise motorin 40 lirayı aştı, benzin ise bu gece yarısı gelecek zamla 39 lirayı aşacak.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YÜKSELDİ

Şimşek'in göreve geldiği dönemde Merkez Bankası rezervleri artış gösterdi. Net rezervler 2 Haziran'da -5.7 milyar dolar ile veri tarihinin en düşük seviyesindeydi. Brüt rezervler 100,5 milyar dolardı. Merkez'in net rezervleri geçen hafta 16,2 milyar dolara, brüt rezervleri ise 120,6 milyar dolara çıktı.

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Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'in bakanlığında ekonomide neler değişti? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Şimşek'in bakanlığında ekonomide neler değişti? - Son Dakika
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