Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon 68,50 olarak açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı. X sosyal medya platformundan açıklama yapan Bakan Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi" dedi.
Şimşek'in paylaşımı şu şekilde; "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.
Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız"
Son Dakika › Ekonomi › Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum - Son Dakika
Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı öncesi biçerdöverlerin bakımı yapılıyor. Biçerdöver sahipleri, bilyelerin ve yangın tüpünün önemine dikkat çekerek, bilinçli bir hasat yapılması gerektiğini vurguladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalış gösteren grup oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 51,47 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalan grup oldu. Yİ-ÜFE ise imalat ürünlerinde yıllık yüzde 58,92 artış gösterdi.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olarak 1937'de kuruldu ve 87 yıldır ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır. KARDEMİR, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 27. sırada yer almakta ve yıllık 3,5 milyon ton sıvı çelik üretimi hedeflemektedir. Ayrıca, KARDEMİR'in Türkiye'ye demir çelik sektöründe yeni ufuklar açmayı planlayan bir mektep olduğu belirtilmektedir.
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