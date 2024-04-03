Mehmet Şimşek\'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum

Oktay KUŞÇU:

Dolar şuan en az 50 olması gerek. Bilerek düşük gösteriyorlar. Dolar o seviyelere gelmeden ekonomi düzelmez. Gerçek enflasyona göre olması gereken rakam o. Yakında serbest bırakırlar gerçek seviyesine gelir ondan sonra yoluna bakarlar

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alos : eldemi kaldı dolarların 4 11