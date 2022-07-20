Kuşadası Limanı 'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Antalya Limanı'na devam edecek gemiden inen ABD ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi 'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › 'Mein Schiff 5' ve 'Riviera' Bodrum'a yanaştı - Son Dakika

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