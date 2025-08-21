Meksika'da Plastik Ticaret Heyeti Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Ekonomi

Meksika'da Plastik Ticaret Heyeti Başarıyla Tamamlandı

21.08.2025 14:45
İKMİB, Meksika'da plastik ev eşyaları için ticaret heyeti düzenleyerek önemli ikili görüşmeler yaptı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından plastik ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik Meksika'da düzenlenen sektörel ticaret heyeti organizasyonu başarılı şekilde tamamlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, plastik ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik Latin Amerika pazarında daha fazla yer alınması ve Türk plastik ürünlerinin kalitesinin bölgeye tanıtılması amacıyla İKMİB tarafından Meksika'nın Meksiko kentinden düzenlenen sektörel ticaret heyetine Türkiye'den 19 firmadan 29 temsilci katıldı.

Heyet kapsamında Meksiko pazarına yönelik retail tur gerçekleştirilirken, katılımcı firmalar pazar trendlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük'ün katıldığı heyeti Türkiye'nin Meksika Büyükelçi Yardımcısı Aytunç Menevşe, Ticaret Müşavirleri Nur Pınar İnal ve Zahide Karaca Çoban ile Ticaret Bakanlığı Uzmanı Gülay Babadoğan Tarakçıoğlu ziyaret ederek, pazar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

280'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi

Program kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmelerine Türkiye'den 19 firmadan 29 temsilcinin yanı sıra Meksika ve Meksika'nın çevre ülkelerinden toplam 34 satın almacı firma katıldı.

Organizasyon boyunca toplam 280'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB olarak ihracatçıların yanında olmaya, yeni pazarlar kazandırmaya ve sektörü küresel ölçekte daha ileri taşımaya devam ettiklerini belirtti.

Pelister, alt sektörlere yönelik sektörel ticaret heyetlerine ve fuar milli katılım organizasyonlarına devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ağustos'ta iki önemli sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdik. Bunlardan biri plastik ev ve mutfak eşyaları sektörümüze yönelik Meksika'ya yaptığımız heyet. Plastik sektörü en çok ihracat yaptığımız alt sektörlerin başında geliyor. Plastik ev ve mutfak eşyaları sektörü ise yine önemli bir ihracat payına sahip. Plastik ev ve mutfak eşyaları sektörümüzün 2024 Ocak-Temmuz döneminde 385,6 milyon dolar olan ihracatı Ocak-Temmuz 2025 döneminde yüzde 5,3'lük artış gösterdi ve 406,2 milyon dolara yükseldi. Ocak-Temmuz 2025 döneminde Meksika'ya plastik ev ve mutfak eşyalarından yaptığımız toplam ihracatımız ise 608,7 bin dolar oldu.

Ülkemizin ihracat odaklı büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak sektörel ticaret heyetleri ile Türk markalarını en iyi şekilde tanıtmayı ve yeni işbirlikleri oluşturmayı hedefliyoruz. İKMİB olarak her zaman sektörümüzü ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. İhracatçılarımızın organizasyonlarımızdan memnun olması bizi motive ediyor. Başarıyla tamamlanan Meksika Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, heyetin yeni işbirliklerine katkı sağlamasını diliyorum."

Kaynak: AA

13:26
