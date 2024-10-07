Meme Kanserine Dikkat: Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Meme Kanserine Dikkat: Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Doç. Dr. Murat Bulut Özkan, meme kanserinin erken teşhisinin önemine dikkat çekti ve taramaların gerekliliğini vurguladı.

07.10.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güven Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Bulut Özkan, Türkiye'de ve tüm dünyada her 8 kadından 1'inin yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıdığını belirterek, bu oranın, erken teşhisin ne kadar hayati önem taşıdığını gözler önüne serdiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklama görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Murat Bulut Özkan, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine atıfta bulunarak dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,3 milyon kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu kaydetti.

Özkan, "Türkiye'de meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türü. Ülkemizde ve tüm dünyada her 8 kadından 1'i yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Bu rakamlar, erken teşhisin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor." ifadesini kullandı.

Meme kanserinin tedavisinde erken teşhisin en kritik adım olduğunun altını çizen Özkan, düzenli taramaların önemine dikkati çekti.

Özkan, erken evrede yakalanan meme kanserinin, tedavinin başarı şansını önemli ölçüde artırdığını ve birçok kadının normal yaşamına dönebildiğine vurgu yaparak, "Tüm kadınlar 20 yaşından itibaren her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 40 yaşından itibaren ise düzenli mamografi çektirmelidir. Yapılan bir araştırmaya göre düzenli tarama yaptırmak meme kanserine bağlı ölüm riskini yüzde 65'ten fazla düşürdüğü saptanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın kadınları, düzenli kontrollerin ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirmek için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Özkan, kadınların meme kanseri farkındalığını artırmak ve tarama programlarına katılımlarını teşvik etmek, bu ayın önemli amaçlarından biri olduğunu aktardı.

Özkan, bu süreçte atılacak her adımın bir kadının hayatını kurtarabileceğine vurgu yaparak, tüm kadınları bu ayda sağlıklarına bir adım daha yakın olmaya davet etti.

Kaynak: AA

Meme Kanseri, Meme Kanseri, Murat Bulut, Ekonomi, Türkiye, Hastane, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meme Kanserine Dikkat: Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:16 Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf’a çalışma ataşesi olarak atandı Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'a çalışma ataşesi olarak atandı
10:09 Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
10:08 Kalem kalem hesaplandı 2025’te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
20:51 Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
20:15 Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig’de bir ilke imza attı Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilke imza attı
19:51 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 11:38:47. #1.13#
SON DAKİKA: Meme Kanserine Dikkat: Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement