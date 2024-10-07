Meme Kanserine Dikkat: Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

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Güven Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Bulut Özkan, Türkiye'de ve tüm dünyada her 8 kadından 1'inin yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıdığını belirterek, bu oranın, erken teşhisin ne kadar hayati önem taşıdığını gözler önüne serdiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklama görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Murat Bulut Özkan, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine atıfta bulunarak dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,3 milyon kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu kaydetti.

Özkan, "Türkiye'de meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türü. Ülkemizde ve tüm dünyada her 8 kadından 1'i yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Bu rakamlar, erken teşhisin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor." ifadesini kullandı.

Meme kanserinin tedavisinde erken teşhisin en kritik adım olduğunun altını çizen Özkan, düzenli taramaların önemine dikkati çekti.

Özkan, erken evrede yakalanan meme kanserinin, tedavinin başarı şansını önemli ölçüde artırdığını ve birçok kadının normal yaşamına dönebildiğine vurgu yaparak, "Tüm kadınlar 20 yaşından itibaren her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 40 yaşından itibaren ise düzenli mamografi çektirmelidir. Yapılan bir araştırmaya göre düzenli tarama yaptırmak meme kanserine bağlı ölüm riskini yüzde 65'ten fazla düşürdüğü saptanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın kadınları, düzenli kontrollerin ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirmek için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Özkan, kadınların meme kanseri farkındalığını artırmak ve tarama programlarına katılımlarını teşvik etmek, bu ayın önemli amaçlarından biri olduğunu aktardı.

Özkan, bu süreçte atılacak her adımın bir kadının hayatını kurtarabileceğine vurgu yaparak, tüm kadınları bu ayda sağlıklarına bir adım daha yakın olmaya davet etti.