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2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu - Son Dakika
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2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Buna göre 122 bin 351 lira olan bedelli askerlik ücreti 2024'te 182 bin 608 liraya yükseldi.

03.01.2024 - 11:01,
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Buna göre bedelli askerlik ücreti 2024'te 182 bin 608 liraya yükseldi.

2023'ÜN İKİNCİ YARISINDA 122 BİN LİRAYA ÇIKMIŞTI

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz- Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı.

MEMUR MAAŞ KATSAYISINDAKİ ORANA SABİTLENDİ

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 182 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 49.25 oldu Böylece bedelli askerlik ücreti ne yapılacak zam, bu oranda olacak. Buna göre 122 bin 351 lira olan bedelli askerlik ücreti, yüzde 49.25 zam ile birlikte 182 bin 608 TL'ye yükselecek.

2024\'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Rotasız Gassal: Yıbaşından sonra zam yapılması gerekiyor diye bir kural var mı eyy ahali Yanıtla 15 2
  • FATİH ŞAHİN: ben evi 150 bine arabayı 30 bine almıştım.Şimdi bedelli parası olmuş Devir değişti Yanıtla 5 1

Aralık, Memur, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu - Son Dakika
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