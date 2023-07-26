22 bin lira yeterli gelmedi! Memur-Sen, en düşük memur maaşının 30 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor - Son Dakika
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22 bin lira yeterli gelmedi! Memur-Sen, en düşük memur maaşının 30 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor

26.07.2023 11:05

2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme teklifini geçtiğimiz gün açıklayan Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, katıldığı canlı yayında memur zammına ilişkin konuştu. Memur maaşlarının 30 bin liranın altında olmaması gerektiğini belirten Yalçın, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok." ifadelerini kullandı.

Memur Sen, hafta başında 2024-2025 yıllarını kapsayan memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme teklifini açıkladı. Memur-Sen, 2024'te yüzde 70, 2025'te ise yüzde 40 olmak üzere 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam ve kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılmasını istedi. Dün akşam Habertürk canlı yayınına katılarak toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 30 bin TL olması gerektiğini söyledi.

"HAYATTA KALMA ŞANSI YOK"

Kira artışlarına dikkat çeken Yalçın, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." dedi.

"EMEKLİLERLE İLGİLİ İYİLEŞTİRMEYE İHTİYAÇ VAR"

1 Ağustos'ta görüşmeleri başlayacak toplu sözleşmenin memur emeklilerini de ilgilendirdiğini belirten Yalçın, "Emeklilerle ilgili bir an önce iyileştirmeye ihtiyaç var. Çalışırken aldığınız maaşın mutlaka yüzde 75-80'nini alabilmeniz lazım ki, iyi kötü ayakta kalabilesiniz" ifadelerini kullandı.

"MEMURUN 1650 TL ALACAĞI VAR"

En düşük memur maaşının 22 bin lira olarak açıklanmasına değinen Yalçın, "En düşük maaş derken hizmetli maaşı ve bekar maaşı ifade edilir. Burada evli, eşi çalışmayan, çocuk yardımı, eş yardımı alan üzerinden hesaplandığı için 22 bin lira olarak ifade ediliyor. Memurlar olarak 1650 TL alacağımız var. Önce bu söz yerine getirilmeli" şeklinde konuştu.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 22 bin lira yeterli gelmedi! Memur-Sen, en düşük memur maaşının 30 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 22 bin lira yeterli gelmedi! Memur-Sen, en düşük memur maaşının 30 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor - Son Dakika
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