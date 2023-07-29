Memur-Sen, 2024 ve 2025 için zam taleplerini açıkladı - Son Dakika
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Memur-Sen, 2024 ve 2025 için zam taleplerini açıkladı

29.07.2023 22:16

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, önümüzdeki 2 yılı kapsayacak maaş zammı görüşmeleri için nefeslerini tuttu. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için zam taleplerini açıkladı. Memur-Sen'in talepleri arasında yüzde 70 zam beklentisi ve aylık kira yardımı gibi talepler yer alıyor. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak ve en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak.

Milyonlarca memur ve emeklilerin merakla beklediği 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Memurlar 2024 yılı yüzde 70, 2025 yılı için de yüzde 40 zam talep ediyor.

MEMURLARIN GÖZÜ ZAM GÖRÜŞMELERİNDE

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, önümüzdeki 2 yılı kapsayacak maaş zammı görüşmeleri için nefeslerini tuttu. 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmelerden memurların beklediği zam oranının çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

2024 İÇİN YÜZDE 70 ZAM BEKLENTİSİ

Memur-Sen, önümüzdeki yıl için zam talebini açıkladı. 2024 'te yüzde 70 zam beklentisi olan Memur-Sen 2025'te ise yüzde 40 zam beklediklerini belirtti. Memur-Sen, 2024'ye ilk 3 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam istedi. 2025 için ise 6'şar aylık 2 dönemde zam yapılması talepler arasında.

AYLIK 7 BİN 650 LİRA KİRA YARDIMI TALEBİ

İlk 6 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 25, ikinci 6 ay içinse yüzde 15 zam talep edildi. Öte yandan memurların beklentileri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi gibi talepler de yer aldı.

GÖRÜŞMELER 1 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

3,7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri salı günü başlayacak. Görüşmeler en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak.

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Memur, Zam, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen, 2024 ve 2025 için zam taleplerini açıkladı - Son Dakika


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