Memur-Sen\'den Eylem

14.08.2025 14:00
Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne karşı Etimesgut'ta eylem yaptı, hükümetin teklifini protesto etti.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin Etimesgut Tapu Müdürlüğü önünde eylem düzenledi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Ön müzakere toplantılarının ardından Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini 2 gün önce açıklamıştı. Hükümetin 2026 ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için 6; 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikici altı ayı için 4 zam teklifi, Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından kabul görmedi. Süreç çerçevesinde Memur-Sen tarafından Ankara Etimesgut Tapu Müdürlüğü önünde eylem düzenlendi.

"Haklı mücadelemizi haykıracağız"

Eylemde bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, memur ve memur emeklilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerektiğini belirterek, "8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşvereni'nin sunduğu teklife karşı ortak irademizi, sesimizi ve kararlılığımızı göstermek için buradayız. Artık meydanlarda olacağız ve sesimizin yettiği kadar haklı mücadelemizi haykıracağız. Kamu İşveren Heyeti'nin açıkladığı adaletten ve gerçeklerden uzak olan teklif; 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 oranındadır ve bu teklif kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır. Çünkü bu teklif refah payını yok saymakta, taban aylığa zam öngörmemekte, gelirde adaleti sağlamamakta, emekli ve emekçiyi koruyan bir anlayış taşımamaktadır. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir dönemde yalnızca düşük enflasyon hedeflerine dayandırılmış bir zam önerisi, kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelmektir" diye konuştu.

"Bu teklif, yılların birikimini yok sayan bir yaklaşımdır"

Tufanoğlu,

Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan teklifin memurun emeğini değersizleştiren bir teklif olduğunu iddia ederek, "Yüksek enflasyon, artan pazar fiyatları, geçmiş dönem kayıplarımız ve geleceğe dair kaygılarımız bu teklife yansımamıştır. Kamu işvereni, 7. Dönem Toplu Sözleşme'deki hatasını tekrar etmektedir. Bizim kaybedecek iki yılımız daha yok; tutmayan hedeflerin, adaletsiz hakem kurullarının, mali disiplin politikalarının mağduru olmak istemiyoruz. Memur-Sen olarak teklifimiz nettir: 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 10 refah payı + 10 bin lira taban aylık artışı + yüzde 25 oranında zam, ikinci altı ay yüzde 20 oranında zam; 2027 yılı için ilk 6 ay 7 bin 500 lira taban aylık artışı + yüzde 20 oranında zam, ikinci altı ay yüzde 15 oranında zam ve refah payı istedik. Çünkü geçmiş kayıplarımız telafi edilmedi. Taban aylığına zam istedik, çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki fark yüzde 55'e ulaştı. Oransal zam istedik, çünkü memur yüksek enflasyon karşısında ezildi" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye büyürken memurun da refahı büyümeli"

Tufanoğlu, Türkiye'nin büyümesine devam ederken bu büyümenin memurların refahına da olumlu yansıması gerektiğini belirterek, "Türkiye büyürken memurun da refahı büyümeli, milli gelir artarken kamu emekçisinin yaşam standardı yükselmelidir. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek ve eşitliği sağlayacak güçtedir. Süre giderek daralmakta, kamu işvereni vakit kaybetmeden adil ve gerçekçi bir teklifi masaya getirmelidir. Buradan bir kez daha uyarıyoruz; iş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi gibi büyük eylemlerimiz kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Memur-Sen tarafından gerçekleştirilen eylem, konuşmaların ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

