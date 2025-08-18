Memur-Sen'den Eylem: İş Bıraktılar - Son Dakika
Memur-Sen'den Eylem: İş Bıraktılar

18.08.2025 11:51
Memur-Sen, toplu sözleşme teklifini reddederek bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti'nin yaptığı teklifi kabul etmeyen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 ve 2027 yılı için yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifine ek olarak taban aylığa bin lira zam teklif edilmişti. Teklif ise kamu görevlilerini temsil eden sendikalar tarafından reddedilmişti.

İZBAN'da seferler durduruldu

Görüşmelerde kamu görevlilerini temsilen yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından, yapılan teklife tepki göstermek amacıyla bir günlük iş bırakma eyle gerçekleştirildi. Ülke genelinde yaptığı bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir'de de demir yolu ulaşımını etkiledi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) tüm seferler durduruldu. Alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Ayrıca TCDD Taşımacılık bünyesindeki Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te tren seferleri de iş bırakma eylemi çerçevesinde iptal edildi.

Takvim çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti'nin 19 Ağustos Salı gününe kadar hükümetin yeni bir teklif vermesi gerekiyor. Ancak yeni teklifte de bir uzlaşı sağlanamazsa devreye Hakem Heyeti girecek. Hakem Heyeti'nin verdiği karar ise nihai olacak ve itiraz edilemeyecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Memur Sen, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Hukuk, İzmir, İZBAN, Memur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
