Memur Sen: Gelir Vergisi Adaletli Düzenlenmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Memur Sen: Gelir Vergisi Adaletli Düzenlenmeli

Memur Sen: Gelir Vergisi Adaletli Düzenlenmeli

Memur Sen Antalya Temsilcisi, alım gücü düşerken gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini talep etti.

05.01.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur ve emekli zammı ile gelir vergisindeki mağduriyete yönelik konuşan Memur Sen Antalya İl Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, "Bir taraftan fiyatlar artıyor, alım gücümüz azalıyor. Diğer taraftan da maaşımızdaki kesinti artıyor, harcanabilir tutarımız azalıyor. Bu paradokstan acilen çıkılmalıdır. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli ve kamu görevlilerinin vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" dedi.

Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran memur ve memur emeklilerine yapılan zam sonrası yaptığı açıklamada 2024 Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 olarak açıklandığını, 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon yüzde 15,75 ve enflasyon farkı ise yüzde 5,23 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, "Hakem Kurulu'nun 2025 Ocak ayı için belirlediği yüzde 6 oranıyla birlikte kamu görevlisi ve emeklilerinin artış oranı yüzde 11,54 oldu. Toplu sözleşme masasında görüşmelerin gerçekleştiği süreçte yıllık enflasyon yüzde 60 civarındaydı. Buna rağmen Hakem Kurulu 2025 yılı için yüzde 6 + yüzde 5 artış belirledi. Memur Sen olarak 7. Dönem Toplu Sözleşme'de teklif ettiğimiz 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 artış ve yüzde 10 refah payı maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir"

Yıllardır gelir vergisi matrahlarının adil ve makul şekilde güncellenmemesinin mağduriyetini çalışanların yüklendiğini belirten Başkan Miran, "2025'te ilk dilim vergi matrahı 158 bin TL, ikinci dilim ise 330 bin TL olarak uygulanacak. Nisan-Mayıs'ta yüzde 20'lik dilime, Ekim-Kasım'da ise yüzde 27'lik dilime girerek maaşların eriyeceğini öngörüyoruz. Yani bir taraftan fiyatlar artıyor, alım gücümüz azalıyor. Diğer taraftan da maaşımızdaki kesinti artıyor, harcanabilir tutarımız azalıyor. Bu paradokstan acilen çıkılmalıdır. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli ve kamu görevlilerinin vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Emekli Zammı, Memur Sen, Politika, Ekonomi, antalya, Memur, Eyüp, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur Sen: Gelir Vergisi Adaletli Düzenlenmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Memur Sen: Gelir Vergisi Adaletli Düzenlenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.