Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Seyyanen zam yapılmalı - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Seyyanen zam yapılmalı

04.07.2022 15:06
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Seyyanen zam yapılmalı

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması, maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen zam yapılmalı" dedi.

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması, maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen zam yapılmalı" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada haziran ayı enflasyonunun yüzde 4,95, ocak-haziran enflasyonunun yüzde 42,35 olarak açıklandığını, kamu görevlileri ve emekliler için maaş-ücret artışının ise toplamda yüzde 41,69 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yalçın, "Son dönemlerde üretim ve tedarik zincirinde yaşanan problemler, dövizdeki dalgalanmalar ve küresel krizin yansımaları sonucu oluşan enflasyon, bir dünya sorunu haline gelmiştir. Bu durum fiyat artışlarına, kamu görevlilerinin maaşlarında kayıp oluşmasına neden olmuştur. Enflasyon rakamlarının büyüklüğü; alım gücünün küçüldüğünün ve sabit gelirlilerin ekonomik kayıplar yaşadığının göstergesidir. Son 6 aylık süreçte yaşanan beklenmedik fiyat artışları, kamu görevlilerinin maaş/ücretinde azımsanmayacak oranda kayıp oluşmasına neden olmuştur. Özellikle kira, emtia, enerji vb zorunlu harcama kalemlerindeki beklenmedik artışlar emekçinin cüzdanını yakmakta; başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirliler yaşanan artışları derinden hissetmektedirler. Özetle enflasyon, sadece rakam olmaktan çıkmış, maaş ve ücretleri eritmiş, alım gücünü ciddi oranda düşürmüş ve gelir dağılımındaki adaletsizliği maalesef büyütmüştür" dedi.

Yalçın, diğer taraftan, küresel ve bölgesel krizlere rağmen kayıpları telafi etmeye ve alım gücünü yükseltmeye yönelik atılan kararlı adımların enflasyonun tek haneye düşeceği inancının korunmasını sağladığına dikkat çekerek, "Nitekim, Temmuz ayı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından asgari ücrete yüzde 30 ara zam açıklaması; yaşanan fiyat artışlarının görüldüğünün ve devlet-millet iradesiyle 'yükselen enflasyon-düşen alım gücü' sarmalının son bulması için verilen mücadelenin göstergesidir. Asgari ücret artışına bağlı olarak gelir vergisi muafiyet tutarlarındaki artış önemli olmakla birlikte, gelir vergisi matrahlarının da en az bu oranda arttırılması hem maaş/ücret artışının belli oranda geri alınmasını engelleyecek hem de yaşanan kayıpları bir nebze telafi edecektir. Gelir vergisi matrahında düzenleme yapılmasına ilave olarak, önümüzdeki 6 aylık süreçte enflasyon ve döviz kuru beklentileri/tahminleri/gerçekleri göz önünde bulundurularak aynı kayıpların yaşanmaması için yüzde 41,69 artışa ilave olarak seyyanen zam yapılmalı ve açılan makas daraltılmalıdır" ifadelerini kullandı. Memur-Sen olarak; en iyi zammın fiyat istikrarı olduğunu, enflasyon korkusunun fiyat istikrarı ile son bulacağını, enflasyon farkının ise geçmiş kayıpları telafi etmediği gerçeğini bir kez daha hatırlattıklarını vurgulayarak, "Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen büyük ve güçlü Türkiye ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda eşel mobil uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Ali Yalçın, Memur Sen, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Seyyanen zam yapılmalı - Son Dakika

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