Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: "(Artan kira fiyatları ile ilgili) ya lojman ya kira yardımı yapılmalı" - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: "(Artan kira fiyatları ile ilgili) ya lojman ya kira yardımı yapılmalı"

01.09.2022 23:06
Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: "(Artan kira fiyatları ile ilgili) ya lojman ya kira yardımı yapılmalı"

Memur-Sen Konfederasyonunun 3. Büyük sendikası Büro Memur-Sen'den artan konut ve kira fiyatları nedeniyle hükümete çağrı yaptı.

Memur-Sen Konfederasyonunun 3. Büyük sendikası Büro Memur-Sen'den artan konut ve kira fiyatları nedeniyle hükümete çağrı yaptı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, enflasyon nedeniyle büyük illerde ve turizm bölgelerinde görev yapan kamu görevlilerinin maddi sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, başta büro hizmet kolunda görev yapan memurlar olmak üzere tüm kamu çalışanlarına lojman ve kira yardımı yapılması gerektiğini söyledi. Genel Başkan Yusuf Yazgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Sosyal Konut Projesinin uzun vadede toplum üzerinde bir rahatlama yaratacağını ancak kamu çalışanları için bunun yeterli olmadığını söyledi. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak proje için Cumhurbaşkanına teşekkür eden Yazgan, kamu görevlileri için kısa vadeli çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"TOKİ Konutlarından Kontenjan ayrılsın"

Büro Memur-sen Başkanı Yazgan, ortalama bir memur maaşının sosyal yardımlar dahil edildiğinde 10 bin lira civarında olduğunu belirterek, "Kiraların Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde aylık 6-7 bin liraya yükseldiği, memurun bu maaşla kira giderini karşılaması ve ailesinin geçimini sağlaması mümkün değil. Lojman ve kira yardımı gibi destekler ivedilikle hayata geçirilmeli" diye konuştu.

Yazgan ayrıca tatil bölgelerinde ve özellikle 3 büyük şehirde görev yapan kamu personeli için TOKİ'nin yapacağı 100 bin konuttan belirli bir kontenjan ayrılması çağrısında da bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: '(Artan kira fiyatları ile ilgili) ya lojman ya kira yardımı yapılmalı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: "(Artan kira fiyatları ile ilgili) ya lojman ya kira yardımı yapılmalı" - Son Dakika
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