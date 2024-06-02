Memur ve Emeklilerin Enflasyon Farkı Kesinleşecek - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve Emeklilerin Enflasyon Farkı Kesinleşecek

Memur ve Emeklilerin Enflasyon Farkı Kesinleşecek

Mayıs ve haziran enflasyon rakamları sonrası 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşecek. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise 4 aylık enflasyon oranlarını ve yarın açıklanacak mayıs enflasyonunu değerlendirdi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Memur ve emeklilerinin maaş zammını ilgilendiren enflasyon ilk 4 ay için yüzde 18,72 olarak belirlenmişti. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk 5 ayına dair veriler netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. 5 aylık enflasyon farkı ise 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek. "Memur ve memur emeklerinde yüzde 20'lik bir zam almaları kuvvetle muhtemel hale geldi" Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam aldığını hatırlattı.

02.06.2024 11:18
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Mayıs ve haziran enflasyon rakamları sonrası 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşecek. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise 4 aylık enflasyon oranlarını ve yarın açıklanacak mayıs enflasyonunu değerlendirdi.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Memur ve emeklilerinin maaş zammını ilgilendiren enflasyon ilk 4 ay için yüzde 18,72 olarak belirlenmişti. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk 5 ayına dair veriler netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. 5 aylık enflasyon farkı ise 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

"Memur ve memur emeklerinde yüzde 20'lik bir zam almaları kuvvetle muhtemel hale geldi"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam aldığını hatırlattı.

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklerinden farklı olarak, hem memur hem de memur emeklerinin maaşında toplu sözleşme baz alınıyor ve farkla birlikte hesaplandığını belirterek, "Bugün itibariyle baktığımız zaman 4 aylık enflasyonu yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Merkez Bankasının beklenti anketlerinde göz önünde bulundurduğumuz zaman 6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 25 olduğunu söyleyebiliriz. Fakat memur ve memur emeklerinde ise yüzde 25 artış baz alınmayacak. Toplu sözleşmeye baz alındığı için yüzde 19,5 ile yüzde 20,50, yani yuvarlak olarak söylersek yüzde 20'lik bir zam almaları kuvvetle muhtemel hale geldi. Kesin sonuç elbette 3 Temmuz'da açıklanacak olan zam farkıyla birlikte ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.

Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle maaş eşitlemesi yapılacak mı

Karakaş, memur emeklerinin, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle maaş eşitlemesi yönünde bir beklenti içerisinde olduğunu söyleyerek, "Geçmişe yönelik olarak baktığımız zaman en son 2023 Aralık ayında SSK ve Bağ-Kur emeklerin maaşı memur emekleriyle eşitlenmişti. Önceki dönemlerde de eşitleme olduğu için elbette ki memur emekleri şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitleme yapılarak yüzde 20 yerine yüzde 25 oranında zam beklentileri bulunmakta" ifadelerini kullandı.

Refah payı olacak mı

Karakaş, ekonomi yönetiminin zam konusunda yasal düzenlemeye tabi kalacağını düşündüğünü de söyleyerek, "Edindiğimiz bilgiye göre özellikle ekonomi yönetiminin bütün yapılacak olan zamlarda kendi mecrasında olan yasal düzenleme ne ise aynen yapılması, onun üzerinde eşitleme, refah payı ya da devlet desteğinin verilmemesi yönünde görüşlerin ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Bu anlamda memurlara ortalama olarak yüzde 20 civarında zamanın kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla memurlara yani çalışan memurlara, eşitleme refah payı ya da devlet desteği olmayacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Memur ve Emeklilerin Enflasyon Farkı Kesinleşecek - Son Dakika

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