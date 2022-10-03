Memur ve emeklinin beklediği haber! Maaşları gelecek 3 ayın enflasyon farkı belirleyecek - Son Dakika
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Memur ve emeklinin beklediği haber! Maaşları gelecek 3 ayın enflasyon farkı belirleyecek

03.10.2022 12:22

Memur ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zammında. Emekli ve memur maaş oranları için 3 aylık enflasyon verisi toplamda yüzde 7,05 olarak belirlenirken zamlar ekim, kasım ve sralık aylarından açıklanacak olan enflasyon verileri ile netleşecek. Toplu iş sözleşmeleri ve enflasyon rakamları maaş artırımlarına doğrudan etki ediyor.

Meclis geçtiğimiz cumartesi günü 3 aylık aranın ardından açıldı. Bu sene en yoğun mesai ise ekonomiye harcanacak. EYT konusu gündemde geniş yer tutarken, ocak ayında memur ve emekli maaşları da belli olacak. Asgari ücretteki artışta merakla beklenen konular arasında yer alıyor.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 7,05 OLDU

Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) 3 Ekimtarihi ile beraber enflasyon verilerini açıkladı. Bunagöre yıllık enflasyon yüzde 83,45 olurken, aylık yüzde 3,08 olarak belirlendi. Geçtiğimiz temmuz ayında enflasyon yüzde 2,37 olarak artarken bu rakamAğustos ayında yüzde 1,46, Eylül ayında ise yüzde 3,08 oldu. Elde edilen bu verilere göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 7,05 olarak hesaplandı. Temmuz ayında emekli maaşlarına %42,35'lik zam uygulanmıştı.

ERDOĞAN: HER KESİMİ RAHATLATACAK ADIMLAR ATTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir açıklamada konuya değinerek "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." sözlerini söyledi.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELİRLEYECEK

Emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Sadece SKK'lılar değil, Bağ-Kur emeklileri de bu altı aylık dönemin rakamlarına bakılarak belirlenecek.

BEKLENTİLER EMEKLİ İÇİN YÜZDE 22, MEMUR İÇİN YÜZDE 23

Açıklanan beklenti anketlerine göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 22,14 civarında olabilir. Memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 23,14 şeklinde hesaplanabilir.

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Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emeklinin beklediği haber! Maaşları gelecek 3 ayın enflasyon farkı belirleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur ve emeklinin beklediği haber! Maaşları gelecek 3 ayın enflasyon farkı belirleyecek - Son Dakika
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