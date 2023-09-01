Memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar - Son Dakika

Memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Son Güncelleme: 01.09.2023 08:42

Memur ve memur emeklisine 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 oranında zam yapılacak. Bu rakamlara enflasyon farkının da eklenmesiyle memur maaşları ocakta yüzde 44 oranında artacak. İşte meslek meslek zamlı memur maaşları.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı. İşte enflasyon farkının eklenmesiyle memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zamlı maaşlar.

ENFLASYON FARKI DA YANSITILACAK

Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kararını açıkladı. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına belirlenen zamla birlikte enflasyon farkı da yansıtılacak.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 59,46 olarak belirtildi. Ekonomistler, yüzde 59,46'lık enflasyon tahminine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 seviyesinde olmasını bekliyor. Bu rakam Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.

MAAŞLAR YÜZDE 44 ORANINDA ARTACAK

Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları enflasyon farkıyla birlikte yüzde 44,42 oranında artacak.

İşte meslek meslek memur maaşları:

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Ekonomi

Memur, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar - Son Dakika
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