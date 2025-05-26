Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
26.05.2025 14:02
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Anayasa Mahkemesi, ''Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'' unvanlı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanması için ''15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olma'' şartı getiren kanun hükmünü iptal etti. İptal hükmü, 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Düzenleme sonucunda daha önceden 3600 ek göstergeden yararlanamayan memurların maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde iyileştirme yapılacak.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, Ankara'da, 3600 ek gösterge rakamından yararlandırılmayan "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" unvanlı bir devlet memuru, buna yönelik işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Ankara 18. İdare Mahkemesi, baktığı davada uygulama konusu olan ve 3600 ek gösterge ödemesi için "15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olma" şartı getiren kanun hükmünün, Anayasa'ya aykırılığını ileri sürerek, iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Dilekçede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na, 1 Temmuz 2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce…" ibaresinin iptali istendi.

Başvuru dilekçesinde, kişilerin aynı mevzuat kapsamında farklı tarihlerde yapılan iki sınav sonucu kendilerine atfedilebilecek bir kusur olmaksızın, sırf farklı tarihlerde atanmaları nedeniyle farklı ek gösterge rakamlarından faydalandırılmalarının makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı, bu durumun aynı konumda bulunan kişiler arasında eşitsizliğe neden olduğu belirtildi.

AYM OYBİRLİĞİ İLE İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi, düzenlemeyi oy birliğiyle iptal etti. Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, düzenlemeyle, Diyanet İşleri Başkanlığı, bağımsız genel müdürlük ve büyükşehir belediyesi ile büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyeleri müfettişleri, adalet uzmanları, seçim uzmanları, millî savunma uzmanları gibi birçok bakanlık ve bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşunun uzman kadroları sayılarak bu kadrolarda bulunanların bulundukları derecelere göre 1450 ila 4200 ek gösterge rakamlarından yararlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ayrıca, gelir uzmanları, il istihdam uzmanları, mali hizmetler uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, içişleri bakanlığı planlama uzmanları, il göç uzmanları, ürün denetmenleri, gümrük ve ticaret denetmenleri, sosyal güvenlik denetmenleri, defterdarlık uzmanları kadrolarına atanmış olanların bulundukları derecelere göre 1400 ila 3600 gösterge rakamlarından yararlanacaklarının düzenlendiği aktarıldı.

FARKLI MUAMELEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kurala göre, bu kadrolara atanmış olanların, ek gösterge rakamlarından yararlanabilmesi için "en az üç yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulları bitirmiş olmaları ve maddenin yürürlük tarihi olan 15 Ocak 2023'ten önce atamalarının yapılmış olması" gerektiği aktarıldı.

Bu tarih sonrasında atanan kişilerin söz konusu bentler için öngörülen ek gösterge rakamlarından yararlanamayacakları ifade edilen gerekçede, "Oluşturulan farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla kuralın mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır" tespiti yapıldı.

MEMURLARIN MAAŞ VE EMEKLİLİK HAKLARI İYİLEŞTİRİLECEK

İptal kararı, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre sonunda 15 Ocak 2023 sonrası atanan, ancak diğer nitelikleri taşıyan memurlar da 3600 ek gösterge kapsamına alınacak. Bu değişiklik, ilgili personelin maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde artış anlamına gelecek.

Söz konusu düzenleme, vergi uzmanları, sosyal güvenlik denetmenleri, il istihdam uzmanları, gümrük denetmenleri, gelir uzmanları, içişleri uzmanları, defterdarlık uzmanları gibi çok sayıda kamu personelini yakından ilgilendiriyor.

MAAŞLAR YÜZDE 30 ARTABİLİR

3600 ek gösterge, memur maaşlarında ciddi bir artış anlamına geliyor. Özellikle uzman, denetmen ve müfettiş statüsündeki memurların aylık gelirlerinde yüzde 20-30'a varan iyileşme bekleniyor.

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Son Dakika Ekonomi Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erbay Mercan:
    hep memura hiç emekliye çalışan yok 44 15 Yanıtla
  • caps lock:
    Nerde memur düşmanı fakirler hemen yorumlara çabuk :)) Olum sizde memur olun. Anca cahil cahil yorum yapıyorsunuz. Memurlarda avukat mühedis doktor millet vekillerine mi düşman olsun fazla para alıyorlar diye :) 25 16 Yanıtla
  • bedir arslan:
    az alıyorlar artırın 15 14 Yanıtla
  • 248612:
    3600 hangi memura faydası olmuş.Duyanda maaşa zam geldi zannediyor. 18 4 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN:
    zaten hep zengine veriliyor yazıklar olsun emekli ve asgarî ücretli bak seçim zamanı ne yapacak memur emeklinin 4 katı maaş alsın hâlen düzenleme geliyor insan utanır biraz memurlara yapılan zam emeklinin maaşı kadar yazıklar olsun bu düzene 12 7 Yanıtla
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