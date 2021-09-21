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Menevşe: "Ekonomide yeşil ve dijital dönüşüm için köklü adımlar atmalıyız" - Son Dakika

Menevşe: "Ekonomide yeşil ve dijital dönüşüm için köklü adımlar atmalıyız"

21.09.2021 13:40
Menevşe:

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 59. Genel Kurulunda yapılan seçimlerle yeniden İKV Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Muhasip Üyeliğine seçildi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 59. Genel Kurulunda yapılan seçimlerle yeniden İKV Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Muhasip Üyeliğine seçildi.

Menevşe, yaptığı açıklamada, yeni bir döneme başladıklarını ve yapmaları gereken daha çok iş olduğunu ifade ederek, "İKV'nin yarım asırı aşan zamandır, Türkiye'de bir sivil toplum ve araştırma kuruluşu olarak AB konusunda çalışmalarını sürdürmesi ve bağımsız bir şekilde varlığını devam ettiriyor olmasının başlı başına bir başarı olarak addedilmesi gerek. AB, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijitalleşmeyi 'ikiz hedef' olarak benimsedi. Tüm dünyada da görülen ve Avrupa'da daha da öne çıkan bu hızlı değişimine ayak uydurabilmemiz çok önemli. Avrupa'da mevcut pazar payımızı koruyabilmemiz ve giderek artan rekabet ile baş edebilmemiz için ekonomide yeşil ve dijital dönüşüm için köklü adımlar atmalıyız. Türkiye olarak, dünya ile aynı eksende çalışmalar yürüttüğümüz sürece başarı elde edebiliriz. Ekonomimizi güçlü tutmak adına Avrupa ve dünya ile ticari ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" dedi.

"AB süreci sadece dış politikamız için değil iç politikamız için de çok önemli"

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da önem kazandığını belirten Menevşe şöyle devam etti:

"İKV olarak küresel gündemi kaçırmadan, AB ve Türkiye-AB ilişkilerine odaklanıyor ve araştırma ve faaliyetlerimiz ile Türkiye'nin Avrupa'nın dışında kalmaması ve AB ile bütünleşmesini güçlendirmesi hedefine hizmet ediyoruz. İKV olarak; analiz, araştırma, görüş oluşturma, kamuoyunu yönlendirme, iş dünyasına rehberlik etme, AB'de temsil gibi çeşitli görevlerimiz var. Bu görevleri yerine getirirken, küresel eğilimleri, AB ve Türkiye'deki koşulları dikkate almamız gerekiyor. AB süreci sadece dış politikamız için değil iç politikamız için de çok önemli. Ayrıca AB ile iyi işleyecek bir ilişki için etkili danışma ve uyuşmazlıkların çözümü mekanizmaları ile kişilerin dolaşımını kolaylaştıracak vize serbestliği gibi süreçlerde ilerleme sağlanması gerekiyor. Bu şekilde özellikle gümrük birliğinin modernizasyonu ilişkileri yeniden canlandırabilir. Ancak nihai hedef, Türkiye'nin AB'ye tam üye olması yönündeki çalışmaların istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesidir."

Genel Kurul sonrasında İKV'nin yeni yönetimi, Ayhan Zetinoğlu Başkanlığında, Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Sedat Zincirkıran, Atila Menevşe, Ömer Gülsoy, Mehmet Kaya, Dr. Zeynel Abidin Erdem, Tuncay Şahin, Ali Sami Aydın, Celal Kaya, Levent Taş, Yavuz Altun, Süleyman Uyar, İsmail Gülle, Can Yücaoğlu, Akansel Koç ve Hakkı İsmet Aral'dan oluştu.

Deneti Kurulu Üyeliklerine ise Mustafa İçöz ve Türker Ateş seçildi. - ADANA

Menevşe: Ekonomide yeşil ve dijital dönüşüm için köklü adımlar atmalıyız

Avrupa Birliği, geri dönüşüm, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Menevşe: 'Ekonomide yeşil ve dijital dönüşüm için köklü adımlar atmalıyız' - Son Dakika Ekonomi


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