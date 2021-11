Menteşe Belediyesi'nden "Karakış Destek Paketi"

Pandemi ve kısıtlamalar döneminde sosyal belediyecilik anlayışı gereği ihtiyaç sahiplerine yardım ve destekte bulunan Menteşe Belediyesi kış aylarının başlamasıyla birlikte 'Karakış Destek Paketi' uygulamasına başladı.

Okulların eğitime başlamasıyla ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptıklarını, üniversitelerin açılmasıyla da geçici barınma sorunu yaşayan öğrencileri belediyeye ait sosyal tesislerde ağırlayarak çözüm ürettiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, insana dokunan sosyal projelere devam ettiklerini ve bu kapsamda da 'Karakış Destek Paketi' uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Gümüş; "Menteşe Belediyesi olarak bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Bu kışta vatandaşlarımıza destek olmak, ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak için 'Karakış Destek Paketi' uygulamamızı başlattık. Bu uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor, onlara gıda desteği sağlıyoruz. Belediyemize ait aşevimizden her gün 200 özel öğrencimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek veriyoruz. Elele Butik Dayanışma Merkezimizde ev eşyası ve kıyafet yardımlarımız devam ediyor. Barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencisi kardeşlerimizin geçici barınma sorununu onları sosyal tesislerimizde misafir ederek çözüme kavuşturuyor, hafta içi her gün üniversite öğrencilerimize sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Ayrıca öğrenci kardeşlerimize eğitim desteği sağlıyor, ilkokul öğrencilerimize kırtasiye malzemesi bulunan dayanışma çantalarından hediye ediyoruz. Tüm bunların yanında pandemi nedeniyle zor günler geçiren kiracımız olan üreticimize ve esnafımıza kira indirimi uyguluyor, yerli üreticimize ve besicilerimize ücretsiz yerli ata tohumu, fide ve saman desteğinde bulunuyoruz. Yaş almış vatandaşlarımızın kişisel bakımlarını yapıyor, evlerini temizliyor, ihtiyaç durumunda Elele Butik Dayanışma Merkezimizden sağlanan eşyalarla evlerini yeniliyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın tansiyon, şeker gibi ölçümlerini yapıyor, gerekli hallerde sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Zor günleri aşmanın yolu dayanışmadan geçer. Menteşemizin dayanışma kültürüyle imkanlarımız dahilinde her vatandaşımıza dokunmaya, onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA