Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek\'ten enflasyon mesajı

Türkiye, ekonomide geçen hafta yaşanan gelişmelerin ardından önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüştü. Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirdi.

"ENFLASYONDA KALICI HASAR OLUŞMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını söyledi. Şimşek konuşmasının devamında, "Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz" şeklinde ifade etti ve "Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır" dedi.

Finansal piyasalardaki volatilitenin azalacağını vurgulayan Bakan Şimşek, "Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" şeklinde altını çizdi ve "Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: SON GELİŞMELERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GEÇİCİ OLMASININ BEKLEDİĞİ İFADE EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan, bugün uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirmiş ve güncel gelişmeler hakkında yatırımcıların sorularını yanıtlamıştır. 1 saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yaklaşık 4 bin 500 yatırımcı yoğun ilgi göstermiştir. Bakanımız Sayın Şimşek, toplantıda piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için ilk günden itibaren gereken tüm adımların en kısa sürede atıldığını belirtmiştir. Böylece piyasalardaki oynaklığın önemli ölçüde azaldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini ifade etmiştir. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını da vurgulamıştır. Uygulanan programla birlikte Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının arttığını, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, cari işlemler açığının sürdürülebilir seviyelere gerilediğini ve mali disiplinin güçlendiğini vurgulamıştır. Programın ana hedefi olan fiyat istikrarının tesis edilmesine ve yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik politikalara kararlılıkla devam edileceğini belirtmiştir" denildi.

ŞİMŞEK: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, görevine devam ettiğini ve Türkiye'nin ekonomik programını hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Şimşek, ekonomideki riskleri ve fırsatları yönetmek için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

TCMB BAŞKANI KARAHAN: DÖVİZ SEPETİNDE AYLIK YÜZDE 4 KAYIP OLUŞTU

TCMB Başkanı Karahan ise yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, TCMB'nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını söylerken, "Döviz sepetinde aylık yüzde 4 kayıp oluştu" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.