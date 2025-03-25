Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı - Son Dakika
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Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek\'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, yaşanan siyasi gelişmelerin ekonomiye etkisini ele aldı. Bakan Şimşek, gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını söyledi. Şimşek ayrıca yaşanabilecek başka olasılıklara karşı "Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

25.03.2025 17:15
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Türkiye, ekonomide geçen hafta yaşanan gelişmelerin ardından önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüştü. Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirdi.

"ENFLASYONDA KALICI HASAR OLUŞMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını söyledi. Şimşek konuşmasının devamında, "Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz" şeklinde ifade etti ve "Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır" dedi.

Finansal piyasalardaki volatilitenin azalacağını vurgulayan Bakan Şimşek, "Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" şeklinde altını çizdi ve "Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: SON GELİŞMELERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GEÇİCİ OLMASININ BEKLEDİĞİ İFADE EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan, bugün uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirmiş ve güncel gelişmeler hakkında yatırımcıların sorularını yanıtlamıştır. 1 saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yaklaşık 4 bin 500 yatırımcı yoğun ilgi göstermiştir. Bakanımız Sayın Şimşek, toplantıda piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için ilk günden itibaren gereken tüm adımların en kısa sürede atıldığını belirtmiştir. Böylece piyasalardaki oynaklığın önemli ölçüde azaldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini ifade etmiştir. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını da vurgulamıştır. Uygulanan programla birlikte Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının arttığını, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, cari işlemler açığının sürdürülebilir seviyelere gerilediğini ve mali disiplinin güçlendiğini vurgulamıştır. Programın ana hedefi olan fiyat istikrarının tesis edilmesine ve yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik politikalara kararlılıkla devam edileceğini belirtmiştir" denildi.

Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmadı

ŞİMŞEK: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, görevine devam ettiğini ve Türkiye'nin ekonomik programını hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Şimşek, ekonomideki riskleri ve fırsatları yönetmek için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

TCMB BAŞKANI KARAHAN: DÖVİZ SEPETİNDE AYLIK YÜZDE 4 KAYIP OLUŞTU

TCMB Başkanı Karahan ise yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, TCMB'nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını söylerken, "Döviz sepetinde aylık yüzde 4 kayıp oluştu" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Ekonomi Türkiye, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Afyonlu:
    he he onlarda demişlerdir partinizin adı adaletle başlıyor biz nasıl güvenmeyiz size.. 165 17 Yanıtla
  • Ercan Yildiz:
    Sizin planınız belli krizin faturasini vatandasa cikarmak 124 10 Yanıtla
  • bayan Asi:
    Yawwww he heeeee 98 8 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Kendi halkın bu ülkeden gitmek için binbir yoka başvuruyor Mehmet yabancı yatırımcı gitmesin diye toplantı yapıyor saçmalık 74 5 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yabancidan para dilenmek ne günlere kaldık 58 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu isleri siz biliyorsaniz, ehli iseniz neden gonderildiniz.. bilmiyordu iseniz o yuzden gonderildi iseniz smdilerde Koprulu Mehmet Pasa misali işime karismazsaniz vs ile mi sartlarla mi yeniden geldiniz.. finans uzmani olan paradan para kazanma uzmani olan bakanim. 48 1 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    aha geliyor ek vergiler, artan vergi oranları, akaryakıta zamlar, elektriğe doğalgaza zamlar kapıda TÜİK’e talimatla enflasyon açıklayıp işçinin, memurun, emeklinin cebinden çalmalar her zamanki ek önlemler bunlar 38 0 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Ekonomik zararları TEK ADAM ödemeli.Diyordu ya ben Ekonomistim diye.Kişisel egoları yüzünden Hazine batık.Halk'ın suçu yok.Tek Adam ve AKP Gitmeden ödemeli. 33 2 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    en son görevden bırakdığın da da böyle demiş di diye hatırlıyorum ... 2023 dolat 18 tl 2025 40 tl civarı / 2 yılda enflasyon oranı bu sekılde ...benzin gıda ...ekmek vs.... fiyatları meydanda ...... 26 1 Yanıtla
  • 3075216:
    Allah tan dediğiniz gibi yoksa ne olurdu 20 1 Yanıtla
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