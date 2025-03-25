Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı

Rusya ve Ukrayna Karadeniz\'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı

ABD öncülüğünde devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinden kısmi sonuç alındı. Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştığını açıkladı. Açıklamada, ''ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olacak'' ifadelerine yer verildi.

25.03.2025 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı" ifadeleri kullanılarak, "ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olacak" denildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA UMUTLARI ARTIRACAK ANLAŞMA

Beyaz Saray, Suudi Arabistan'da ABD heyeti tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere Ukraynalı ve Rus heyetler ile yapılan ayrı ayrı görüşmelerin ardından yazılı açıklama yayınladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya ve Ukrayna heyetleri ile 23-25 Mart tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir dizi teknik düzeyde görüşme gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

"KİEV VE MOSKOVA KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ANLAŞTI"

Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı" ifadeleri kullanılarak, Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması, askeri güç kullanımının ortadan kaldırılması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesi yönünde mutabakat sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu adım ile Karadeniz'in uluslararası ticaret ve enerji taşımacılığı açısından güvenli bir koridor olarak kalmasının hedeflendiği belirtildi.

ABD'DEN RUSYA'NIN TARIM VE GÜBRE İHRACATINA DESTEK

Açıklamada, "ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olacak" ifadeleri kullanılarak, ABD'nin bu ürünlerin uluslararası dolaşımının önünü açmak amacıyla deniz sigortası maliyetlerinin düşürülmesi ve liman ile ödeme sistemlerine erişimin geliştirilmesi için destek vereceği aktarıldı.

ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK SALDIRILAR

Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına yönelik önlemler geliştireceği ifade edilen açıklamada, her iki ülkenin de bu süreçte üçüncü ülkelerin iyi niyetli katkılarını da memnuniyetle karşılayacakları belirtildi. Ukrayna heyetiyle gerçekleştirilen görüşmelerde savaş esirlerinin takası, sivil tutukluların serbest bırakılması ve zorla nakledilen Ukraynalı çocukların geri dönüşü konularında somut ilerleme sağlandığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin bu konulara çözüm getirilmesi için Ukrayna'ya destek vermeye kararlı olduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD heyetinin görüşmelerde her iki tarafa da ABD Başkanı Donald Trump'ın "ölümlerin durdurulmasının kalıcı bir barışın tesisi için temel bir gereklilik olduğu" yönündeki yaklaşımının yinelediği aktarılarak, ABD'nin Riyad'da varılan anlaşmalar çerçevesinde, barışçıl çözüm için yürütülen müzakerelere kolaylaştırıcı rolünü sürdürme taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Beyaz Saray, Diplomasi, Karadeniz, Politika, Ukrayna, Dünya, Tarım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 01:52:37. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement