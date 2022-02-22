Menteşe Belediyesi'nden memurlara sosyal denge zammı - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi'nden memurlara sosyal denge zammı

22.02.2022 15:17
Menteşe Belediyesi'nden memurlara sosyal denge zammı

Menteşe Belediyesi ve Tüm-Yerel Sen Sendikası Muğla Şubesi arasındaki sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Menteşe Belediyesi ve Tüm-Yerel Sen Sendikası Muğla Şubesi arasındaki sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Tüm-Yerel Sen Muğla Şube Başkanı Salih Yıldız arasında imzalanan sözleşme kapsamında Menteşe Belediyesi'nde görevli kadrolu ve sözleşmeli memurların maaşlarına 201,35 TL ile 335,50 TL arasında artış yapıldı.

Sosyal Denge Sözleşmesi ile Menteşe Belediyesi'nde görevli kadrolu ve sözleşmeli memurların maaşlarında artış yapıldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Tüm - Yerel Sen Sendikası Muğla Şubesi ile imzaladığımız sözleşme ile belediyemizde görevli kadrolu ve sözleşmeli memurların maaşlarına artış yapıldı. Buna göre maaşlarına ek olarak ücretlerinde 201,35 TL ile 335, 50 TL arasında bir artış yapıldı. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm personele tavan ücretten ikramiye verilecek" dedi. - MUĞLA

Menteşe Belediyesi'nden memurlara sosyal denge zammı

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Bahattin Gümüş, Salih Yıldız, Türk Lirası, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Menteşe Belediyesi'nden memurlara sosyal denge zammı - Son Dakika Ekonomi


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