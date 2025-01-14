Menteşe Belediyesi\'nden Tarıma Destek

Ekonomi

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, tarım arazilerinin korunması, arttırılması ve üreticiye destek çalışmaları kapsamında 2024 yılı içerisinde belediyeye ait tarım arazilerinden 1 ton sebze ve 5,8 ton zeytinden 550 litre zeytinyağı elde edildiğini açıkladı.

Seçim öncesinde birbiriyle ilişkili tarım, turizm, ticaret ve teknoloji başlıklarından oluşan kavramlara yönelik çalışmaları paralel bir eksen içinde yürüttüklerini ifade eden Başkan Köksal, "Geçtiğimiz 2024 yılında belediyemize ait tarım arazilerinde ata tohumlarından yetiştirdiğimiz 1 ton domates, biber ve patlıcanı ihtiyaç sahibi birey ve ailelere ulaştırdık. Ata Tohum Merkezimizde şu an itibariyle Menteşe yöresine ait 105 çeşit ata tohumu bulunuyor. Ayrıca yine belediyemize ait zeytinlik alanlarda bulunan zeytin ağaçlarından toplanan yaklaşık 5,8 ton zeytinden 550 litre zeytinyağı elde ettik. Elde edilen zeytinyağının bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık, bir kısmını da belediyemize ait işletmelerde kullanmaya başladık. İhtiyaç sahibi birey ve ailelere desteklerimiz devam edecek" dedi.

Kooperatiflere ve üreticilere destek

4 T projesine dayalı olarak tarıma ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında kooperatifler ve üreticilere de desteklerini sürdürdüklerini belirten Başkan Köksal, şunları söyledi:

"Yerel üreticimize tohum, fide ve tarım aletleri desteğimizi arttırdık. Yerkesik Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda yapılan çalışmalarda toplam 5 ton karakılçık buğdayı hasat ettik. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve Bodrum Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz bu projenin amacı da kaybolmaya yüz tutmuş olan karakılçık buğdayının üretimini yeniden arttırmaktı. Geleneksel tarım yöntemleriyle ürettiğimiz bu buğday, hem sağlıklı hem de yerli bir tohum olması açısından büyük önem taşıyor" - MUĞLA