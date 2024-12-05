Merakla beklenen FED'in faiz kararına dair ilk sinyal geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Merakla beklenen FED'in faiz kararına dair ilk sinyal geldi

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Merakla beklenen FED'in faiz kararına dair ilk sinyal geldi. FED'in faiz kararı, ekonomi dünyasında büyük bir öneme sahip. Bu kararın ne yönde olacağı, hem yatırımcılar hem de ekonomi politikaları açısından belirleyici olacak. İlk sinyaller, FED'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitme ihtimalini güçlendirdi.

05.12.2024 10:42
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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklamasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif seyrediyor.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İN AÇIKLAMALARINI FİYATLIYOR

ABD'de açıklanan veriler ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği güçlendirirken Powell'ın ekonominin iyi durumda olduğunu ve bunun devam etmesinin önünde hiçbir engelin bulunmadığını açıklaması piyasalarda risk iştahını besledi.

Powell'ın, ABD'de Başkan seçilen Donald Trump ve oluşturacağı kabine ile gerginlik yaşanmasını beklemediğine dair açıklamaları seçim sonrasında başlayan Fed-Trump olası uyumsuzluğunun oluşturduğu soru işaretlerini bir nebze giderirken Powell faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolunda olduklarını dile getirdi.

25 BAZ PUANLIK İNDİRİM NETLEŞİYOR

Powell'ın konuşmasının ardından bankanın bu ay faiz indirimine gideceği ihtimali kuvvetlenirken para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık'taki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülüyor.

Öte yandan yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin destek, 107 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Politika, Ekonomi, Piyasa, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merakla beklenen FED'in faiz kararına dair ilk sinyal geldi - Son Dakika

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