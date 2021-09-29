Üye Girişi
Meram Turgutreis Evleri Kooperatifi'ne başvurular başlıyor - Son Dakika

Meram Turgutreis Evleri Kooperatifi'ne başvurular başlıyor

29.09.2021 12:58
Meram Turgutreis Evleri Kooperatifi'ne başvurular başlıyor, System.String[]

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yeni bir konut hamlesi daha hayata geçiyor.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yeni bir konut hamlesi daha hayata geçiyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye öncülüğünde hayata geçirilen Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde ön başvuruların 30 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Son 2 buçuk yılda Meram'ın imar sorunları için önemli adımlar atan Meram Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çerçevede belediye öncülüğünde Aymanas Mahallesi'nde hayata geçirilen Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi'nin detaylarını Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Her yeni proje ile kendi mutluluklarının ve Meram'ın geleceğe dair umutlarının arttığına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, imar sorununun Meram'ın önünde duran en önemli sorunlardan biri olduğunu hatırlatarak, "İmar sorunu Meramlının bizden acilen çözmemizi beklediği sorunlar listesinin en başında yer aldı. Biz bu soruna neşter vurmaktan da öte konuyu Meram'ın gündeminden tamamen çıkarmak adına göreve başladığımız ilk andan itibaren yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu çabalarımızın sonuçlarını da birer birer alıyor, şehircilik alanında ciddi, önemli adımlar atıyoruz" dedi.

"Meram'ın imar sorunları için hızlı çözümler ürettik"

Daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilmek adına İmar Müdürlüğünde çalışan personel sayısını artırarak işe başladıklarını belirten Başkan Kavuş, bu sayede son iki buçuk yılın, Meram'ın imar çalışmalarında adeta atılım yılı olduğunu söyledi. Bu süre zarfında 22 mahallede 20 milyon 22 alanda 20 bin maliki ilgilendiren imar düzenlemesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Mustafa Kavuş, "Bu rakamları hiçbir zaman yeterli görmedik. Başta da söylediğim gibi bu sorunu Meram'ın gündeminden tamamen kaldırana kadar dur durak dinlemeden, çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürerek, soluksuz emek sarfetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Göreve başladıkları günden bu yana yetki ve ilgi alanlarının dışında da olsa Meramlıları ilgilendiren her şeyin kendilerini de yakından ilgilendirdiği anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Kavuş, "Bu anlayışla belediyemiz öncülüğünde kurulan üç kooperatifi sürekli takip ettik. Geçen yılın sonu itibariyle her üç kooperatifte de anahtarların teslimlerine başladık. Bugüne değin de belediyemiz öncülüğünde hayata geçen kooperatiflerimiz de toplam 444 daire ve 50 dükkanı hak sahiplerine teslim ettik. Bu rakamları vurgulamamın en önemli nedenlerinden biri de; 'ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' düsturu sebebiyledir. Bu rakamlar yakalanan başarıların ve ortaya koyduğumuz performansın istatiksel ispatı niteliğindedir" dedi.

Ön başvuruları 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi, kapalı- açık otoparkları ve sakinlerine modern, huzur dolu bir yaşam sunacak. Meram'ın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak Turgutreis Evleri projesi 36 bin 500 metrekarelik bir arsa alanı üzerine oturuyor. 591 konutun ve bin 520 metrekare ticari alanın bulunduğu projede 11 bin 637 metrekare yeşil alan bulunuyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bölgede yürütülen bu ilk çalışmada 5 farklı büyüklükte daire tipi bulunuyor. Online başvuruların turgutreisevleri.com adresinden yapılacağı projede 5 farklı tipte ve büyüklükte daireler bulunacak.

Dairelerin ödeme koşulları ise şu şekilde olacak: "34 adet 98 metrekarelik 2+1 evler için 31 bin TL peşinat ve bin 950 TL aidat, 43 adet 120 metrekarelik 2+1 evler için 39 bin TL peşinat ve 2 bin 450 TL aidat, 71 adet 150 metrekarelik 3+1 evler için 49 bin TL peşinat ve 2 bin 950 TL aidat, 77 adet 168 metrekarelik 3+1 evler için 59 bin TL peşinat ve 3 bin 450 TL aidat, 63 adet 183 metrekarelik 4+1 evler için 69 bin TL peşinat ve 3 bin 950 TL aidat." - KONYA

Meram Turgutreis Evleri Kooperatifi'ne başvurular başlıyor
Meram Turgutreis Evleri Kooperatifi'ne başvurular başlıyor
Meram Turgutreis Evleri Kooperatifi'ne başvurular başlıyor

Türk Lirası, konut, Konya, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meram Turgutreis Evleri Kooperatifi'ne başvurular başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu 14:25 Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil 14:14 Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı 14:02 Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı
Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti 13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim 13:48 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler 13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler
Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları 12:54 Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 12:34 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar

Son Dakika Haberleri
14:16 Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı
14:14 Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil
14:04 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı
14:02 Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı
14:00 Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak
13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti
13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı
13:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
13:45 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar
13:29 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı         
14:17
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı         
14:05
Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı         
13:49
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı         
11:32
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü 12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü         
09:23
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 14:30:00. #1.12#
SON DAKİKA: Meram Turgutreis Evleri Kooperatifi'ne başvurular başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement