Mercedes-Benz, Otonom Sürüşte Hız Sınırını Yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

Mercedes-Benz, Otonom Sürüşte Hız Sınırını Yükseltti

Mercedes-Benz, Almanya'da otonom sürüş için 95 km/s hız onayı aldı, 2025'te satış başlayacak.

17.12.2024 13:48
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Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, Almanya'da saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş için onay aldı.

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'den yapılan açıklamada, Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumunun (KBA) Mercedes'in S-Serisi ve EQS modellerinin belirli koşullar altında saatte 95 kilometreye varan hızlarda otonom sürülmesini sağlayan bir sistemi onayladığı belirtildi.

Böylece şirketin, "Drive Pilot" adını verdiği "Seviye 3" otonom sürüş teknolojisinde bir sonraki adım atılmış oldu.

Belirli koşullar altında, otomatik sürüş sistemi ile donatılmış araçların otoyollarda saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki bir aracı takip edebileceği belirtilen açıklamada, satışların 2025'te başlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Mercedes-Benz'in söz konusu sistemi saatte 130 kilometreye kadar daha yüksek hızlarda sunabilmek için çalıştığı bildirilen açıklamada, S-Serisi ve EQS modellerinde Drive Pilot"un fiyatının aynı kalacağı (KDV dahil 5 bin 950 avrodan başlayan fiyatlarla), halihazırda "Drive Pilot" ile donatılmış olan araçların da ücretsiz olarak güncelleneceği aktarıldı.

Bugüne kadar, Mercedes-Benz'in "Drive Pilot" ile donatılmış araçlarında sistemin kullanılabileceği maksimum hız, saatte 60 kilometre ile sınırlandırılıyordu.

KBA'nın yeşil ışık yakmasıyla, Mercedes-Benz, Almanya'da daha yüksek hızlar için onay alarak 3. seviyede kısmi otonom otomobil satabilen ilk şirket olacak.

Şirketin Münih merkezli rakibi BMW de şu anda sürücünün otoyolda saatte 60 kilometreye kadar hızda sorumluluğu araca devretmesine olanak tanıyan bir sürücü asistanı sunuyor.

Otonom sürüş sistemleri 0 ve 5 arasında numaralandırılıyor. 5, "tamamen otonom" anlamına geliyor. Şu anda piyasada gelişmiş otonom özelliklere sahip araçların çoğu en fazla "Seviye 2" sistemini karşılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mercedes-Benz, Otonom Sürüşte Hız Sınırını Yükseltti - Son Dakika

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