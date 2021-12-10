Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. doz koronavirüs aşısı olmasının ardından hastane önünde açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İHALELERİ KONTROL EDECEKLERMİŞ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mercedes-Benz firmasını otobüs tamiri ihalesine almadığı iddialarına ilişkin konuşan İmamoğlu, "İBB'nin 150 yıllık kurumu İETT'nin 2 milyarlık ihalesinde 700 milyon liralık yolsuzluk varmış. İhale adrese teslim yapılmışmış. Müfettişler, MASAK, vergi dairesi görevlendirilmiş. Bizim ihaleleri kontrol edeceklermiş. Buyursunlar bekliyoruz. Allah bunlara akıl versin." diye konuştu.

"MERCEDES'E ÇAĞRI

Mercedes firmasını açıklama yapmaya davet eden İmamoğlu, "İBB'den bilgi aldıkları kişiler Ankara'daki milletvekillerini ve bakanları kandırmışlar. İETT'de bizden önce yapılan açık ihale oranı yüzde 74, biz teslim aldıktan sonra açık ihale oranı yüzde 91'e çıkmış. Hangi adrese nasıl teslim? Buna nasıl bir hükümde bulunabiliyorlar? Mercedes firmasını biz ihaleye almamışız. İhaleye girdi, teklif bile vermiş. Mercedes'e çağrı yapıyorum. 150 yıllık İETT'ye iftira atılıyor. Bu iftiraya müsaade etmemeliler. Mercedes firmasını açıklamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"UYGUN OLDUĞU MÜDDETÇE KATILDIK"

Mercedes-Benz Türk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Ticari bir şirket olarak, açılan ve davet edildiğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların her ihalesini tek tek değerlendiriyoruz. Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık. Mercedes-Benz Türk olarak bundan sonra da benzeri süreçlere katılmaya, kazandığımız tüm ihalelerde şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni hakkıyla yapmaya, şeffaf ve dürüst iş kültürümüzle, titizlik ve disiplinle Türkiye için üretmeye devam edeceğiz." denildi.