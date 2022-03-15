Türkiye'nin önemli sanayicilerinden SANKO Holding kurucusu merhum Sani Konuoğlu'nun eşi İnci Konukoğlu vefat etti.
SANKO Holding kurucusu merhum Sani Konuoğlu'nun eşi, Abdulkadir Konukoğlu, Zeki Konukoğlu, Adil Sani Konukoğlu, Fatih Konukoğlu ve Hakan Konukoğlu'nun annesi İnci Konukoğlu vefat etti. İnci Konukoğlu'nun cenazesi yarın Gaziantep Asri Mezarlık Şireci Camisi'nde öğle namazının ardından aile kabristanına defnedilecek. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Merhum sanayici Sani Konukoğlu'nun eşi vefat etti - Son Dakika