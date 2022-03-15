Merhum sanayici Sani Konukoğlu'nun eşi vefat etti - Son Dakika
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Merhum sanayici Sani Konukoğlu'nun eşi vefat etti

15.03.2022 14:53
Merhum sanayici Sani Konukoğlu'nun eşi vefat etti

Türkiye'nin önemli sanayicilerinden SANKO Holding kurucusu merhum Sani Konuoğlu'nun eşi İnci Konukoğlu vefat etti.

Türkiye'nin önemli sanayicilerinden SANKO Holding kurucusu merhum Sani Konuoğlu'nun eşi İnci Konukoğlu vefat etti.

SANKO Holding kurucusu merhum Sani Konuoğlu'nun eşi, Abdulkadir Konukoğlu, Zeki Konukoğlu, Adil Sani Konukoğlu, Fatih Konukoğlu ve Hakan Konukoğlu'nun annesi İnci Konukoğlu vefat etti. İnci Konukoğlu'nun cenazesi yarın Gaziantep Asri Mezarlık Şireci Camisi'nde öğle namazının ardından aile kabristanına defnedilecek. - GAZİANTEP

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Abdulkadir Konukoğlu, Adil Sani Konukoğlu, Türkiye, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Merhum sanayici Sani Konukoğlu'nun eşi vefat etti - Son Dakika


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