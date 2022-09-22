Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi - Son Dakika
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Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi

22.09.2022 14:03
Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi.

ARAÇLAR GÜÇLENDİRİLMEYE DEVAM EDİLECEK

TCMB açıklamasında, "Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret etmektedir." denildi.

Açıklamada, "Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla geldiği denge yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TCMB'den,"Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir." açıklaması yapıldı.

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TCMB: 'Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret etmektedir.' TCMB: 'Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret etmektedir.' TCMB: 'Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla geldiği denge yakından... TCMB: 'Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla geldiği denge yakından...

Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

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