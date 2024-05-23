Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.

23.05.2024 13:57
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha toplandı. Toplantının ardından mayıs ayı faiz kararı da açıklandı.

FAİZ SABİT BIRAKILDI

Ekonomistlerin beklentileri faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Nisan ayında da Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Kuruldan çıkan karara göre mayıs ayı faizi de yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.

"NİSAN AYINDA SINIRLI ZAYIFLAMA KAYDEDİLDİ"

Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK"

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlenildiğinin ifade edildiği açıklamada "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir." diye belirtildi.

ENFLASYONDA ORTA VADEDE YÜZDE 5 HEDEFİ

Açıklamada kurulun politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceği vurgulandı.

Merkez Bankası faizi yüzde 50\'de sabit bıraktı

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Khya: Böyle devam HARİKAAAAAAA 0 0 Yanıtla

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