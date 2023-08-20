Merkez Bankası'ndan, kur korumalı mevduatı azaltma hedefi - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan, kur korumalı mevduatı azaltma hedefi

Son Güncelleme: 20.08.2023 16:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca, TL mevduatların artması ve kur korumalı mevduatın azaltılması amacıyla, yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında TCMB'den 4 tebliğ yayımlandı. Bunlara göre; sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

KUR KORUMALI MEVDUATIN AZALTILMASI İSTENİYOR

Düzenlemelerle TL mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetildi.

"FİNANSAL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANMAKTA"

TCMB'den düzenlemelere ilişkin yapılan açıklamada, "TL vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine karar verilmiştir. Sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın TL mevduata geçişine ilişkin adımlar Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan, kur korumalı mevduatı azaltma hedefi - Son Dakika


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