İşte Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili beklentiler - Son Dakika
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Ekonomi

İşte Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili beklentiler

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu'nun politika faizini sabit tutması bekleniyor. Karahan, enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörüsünde bulunmuştu.

19.02.2024 10:34  Güncelleme: 10:40
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Merkez Bankası 22 Şubat Perşembe günü yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Kurumda Hafize Gaye Erkan'ın 2 Şubat'taki sürpriz istifası sonrasında göreve Fatih Karahan getirildi. Karahan'ın ilk açıklamaları üzerinden değerlendirildiğinde bankanın politika faizini sabit tutması bekleniyor.

FAİZDE SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında ilk kez toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini belirleyecek. Ekonomistlerin beklentisi, Merkez'in perşembe günü politika faizini sabit tutması yönünde.

Karahan, enflasyon raporu sunumunda 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak tahmin edilmektedir. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN KARAHAN "FAZLASIYLA ERKEN" DEMİŞTİ

Merkez Bankası 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltirken enflasyon sunumunda konuşan Karahan'ın "Faiz indirimini konuşmak için erken." ifadesi dikkat çekmişti. Karahan, Merkez Bankası'nın faiz stratejisiyle ilgili şunları söylemişti:

"Faiz artışı döngüsünü sonlandırdığımızı ilan ettik, fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken. Aylık enflasyona baktığımızda, geçici etkileri dışlayarak ana eğilimi okuduğumuzda hem 2024 hem de 2025 hedefinin tutabilecek durumda olduğunu görmemiz gerekiyor. O dönemde faiz indirimini konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi fazlasıyla erken."

İşte Merkez Bankası\'nın faiz kararıyla ilgili beklentiler

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili beklentiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili beklentiler - Son Dakika
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