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Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti - Son Dakika

Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti

13.12.2021 19:25

Dolar kurunun 14 lira sınırına aşması sonrası Merkez Bankası, piyasaya üst üste 4. defa müdahale etti. Son müdahalenin büyüklüğünün yaklaşık 2.5 milyar dolar olduğu iddia edilirken yapılan 4 satışın toplamı ise 4 milyar 300 milyon doları buldu.

Merkez Bankası, doların 14 TL'yi aşıp 14,63'le rekor kırmasının ardından piyasaya dördüncü müdahalesini yaptı. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

4,3 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Bloomberg HT, kaynakların aktardığına göre; Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale büyüklüğünün 2.5 milyar dolar olabileceğini belirtti. Merkez'in son dönemde yaptığı 4 satışın toplam değeri 4 milyar 300 milyon dolar oldu.

DOLAR 50 KURUŞ DÜŞTÜ

Merkez Bankası'ndan yapılan son müdahale öncesi 14,60'lı seviyelerde bulunan dolar, müdahale ile birlikte 14,10'lara kadar geriledi.

PEŞ PEŞE DÖRDÜNCÜ MÜDAHALE

Merkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13,80'den 12,40'lara gerilemişti. İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13,87'den 13,57'ye düşmüştü. 10 Aralık tarihinde de üçüncü müdahale geldi. Müdahaleyle birlikte dolar 13,95'ten 13,79'a kadar geriledikten kısa süre sonra tekrar toplanarak 13,90'lı seviyelere gelmişti. Bugün bir kez daha müdahale yapan Merkez Bankası, böylelikle son iki haftada piyasaya dört kez müdahale etmiş oldu.

2014'TEN BU YANA MÜDAHALE ETMİYORDU

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti - Son Dakika
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