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Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 30 TL'ye geriledi - Son Dakika

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 30 TL'ye geriledi

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'e, dolar tahmini ise 30,00'a geriledi.

17.11.2023 09:59  - Güncelleme: 10:46

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'e, dolar tahmini ise 30,00 TL'ye geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28'den yüzde 43,94'e düştü.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 38,64 TL'den 39,62 TL'ye yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi 4,1'de sabit kaldı. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.3'e geriledi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,22 iken, bu anket döneminde yüzde 37,71 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33,68 iken, bu anket döneminde yüzde 37,80 oldu.

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 30 TL'ye geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 30 TL'ye geriledi - Son Dakika
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