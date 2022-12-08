Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesine ulaştı

08.12.2022 16:07

2 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 388 milyon dolar artan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 124 milyar 989 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 2 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 535 milyon dolar artışla 81 milyar 301 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 25 Kasım'da 79 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 853 milyon dolar yükselerek 42 milyar 835 milyon dolardan 43 milyar 688 milyon dolara ulaştı.

YILIN EN YÜKSEK VERİSİNE ÇIKTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 388 milyon dolar artışla 122 milyar 601 milyon dolardan 124 milyar 989 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
02.12.202243.68881.301124.989
Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

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