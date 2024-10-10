Merkez Bankası Rezervleri Düştü

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 1 milyar 75 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 1 milyar 75 milyon dolar azalarak, 156 milyar 315 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 62 milyon dolarlık azalışla 93 milyar 824 milyon dolardan 92 milyar 762 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 4 Ekim haftasında 13 milyon dolar azalarak 63 milyar 566 milyon dolardan 63 milyar 553 milyon dolara indi. - İSTANBUL