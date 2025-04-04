Ev ve araba almak isteyenler dikkat! İşte kredilerin düşeceği tarih - Son Dakika
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Ekonomi

Ev ve araba almak isteyenler dikkat! İşte kredilerin düşeceği tarih

Ev ve araba almak isteyenler dikkat! İşte kredilerin düşeceği tarih

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025'in ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı. Ankette konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlarda gevşemenin zayıflayarak devam ettiği vurgulandı. Ayrıca bankaların da bu alandaki beklentilerine yer verildi.

04.04.2025 10:08
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı ilk çeyreğine ait kredi eğilimlerini ve 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayımladı.

Konut ve taşıt alacaklar ile satacakların yakından ilgilendiği veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Konut ve taşıt kredilerinde geleceğe yönelik beklentilere yer verilen ankette, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlarda gevşemenin zayıflayarak devam ettiği vurgulandı. Ayrıca bankaların da bu alandaki beklentileri tek tek sıralandı.

Konut ve taşıt piyasasını yakından ilgilendiren Banka Kredileri Eğilim Anketi'nden şu ifadelere yer verildi:

  • 2025 yılının birinci çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlarda bir miktar gevşeme başladığı görülmüştür. Alt kırılımlar incelendiğinde, büyük işletmelere verilen krediler ile yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlarda yeniden sıkılaşma başladığı gözlenirken, diğer işletme kredilerinde gevşeme başladığı görülmektedir. 2025 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlarda gevşeme olacağı yönündedir.
  • 2025 yılının ilk çeyreğinde konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlarda gevşemenin zayıflayarak devam ettiği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda ise gevşeme başladığı görülmüştür. 2025 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki gevşemenin zayıf şekilde devam edeceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda ise bir miktar sıkılaşma başlayacağı yönündedir. Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış, 2025 yılının ilk çeyreğinde bir miktar güçlenerek devam etmiştir.

"BİREYSEL KREDİ TALEPLERİNDE ARTIŞ DEVAM EDECEK"

  • Alt kırılımlar incelendiğinde, tüm işletme kredi türlerine olan talepte artış gözlenmiştir. 2025 yılının ikinci çeyreğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artışın güçlenerek devam etmesi beklenmektedir. 2025 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki çeyrekte görülen konut kredi talebindeki azalış yerini tekrar artışa, taşıt kredi talebindeki artış ise yerini tekrar azalışa bırakmıştır. Diğer bireysel kredi talebinde görülen artış güçlenerek devam etmiştir. 2025 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi türlerine olan talepteki artışın güçlenerek, taşıt kredi talebindeki azalışın ise zayıflayarak devam edeceği yönündedir.
  • Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, 2025 yılının ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam ettiği görülmüştür. 2025 yılının ikinci çeyreği için de yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam edeceği beklenmektedir.
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Otomobil, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev ve araba almak isteyenler dikkat! İşte kredilerin düşeceği tarih - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Uuu bbb:
    sıkıntı yok 44 yaşındayım 2 evim 2 arabam 15 yaşından beri çalışıyorum 4 3 Yanıtla
  • 2147saloh:
    KAFADAN ATMAYA DEVAM EDİN..NEREYE DÜŞÜYOR HER GECE DOLAR AVRO ALTIN FIRLIYOR HERŞEYE DURMADAN HER GÜN 2 KERE ZAM GELİYOR SİZ NE ANLATIYORSUNUZ 4 2 Yanıtla
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