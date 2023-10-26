Merkez'in hamlesiyle kredi kartı ve kredi faizleri de yükselecek! İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni oranlar

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Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Beklenti doğrultusunda 500 baz puanlık artışa giden Merkez, faizi yüzde 35'e çıkardı. Merkez'in hamlesiyle 1 Kasım'dan itibaren kredi kartı ve ticari kredilerin faizleri de değişecek.

REFERANS FAİZ ORANI YÜZDE 3,16'YA ÇIKACAK

Önümüzdeki aydan itibaren kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 3,16'ya yükselecek.

NAKİT ÇEKİMDE FAİZ YÜZDE 4,47'YE YÜKSELECEK

Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e, aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e yükselecek. Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükselecek.

TİCARİ KREDİLERDE ÜST SINIR ARTACAK

Ticari kredi faizlerinde üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83'e yükselecek. İhracat ve yatırım kredileri için üst sınır yıllık yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e çıkacak.