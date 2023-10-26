 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merkez'in hamlesiyle kredi kartı ve kredi faizleri de yükselecek! İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni oranlar - Son Dakika

Merkez'in hamlesiyle kredi kartı ve kredi faizleri de yükselecek! İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni oranlar

Son Güncelleme: 26.10.2023 17:07

Merkez Bankası'nın faizi 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çekmesinin ardından kredi ve kredi kartı faiz oranları da yükselecek. 1 Kasım'dan itibaren kredi kartı aylık gecikme faizi yüzde 4,01'e, nakit çekimde aylık faiz oranı ise yüzde 4,47'ye çıkacak. Ticari kredi faizinde üst limit yüzde 83'e, ihracat ve yatırım kredilerinde ise yüzde 64,5'e çıkacak.

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Beklenti doğrultusunda 500 baz puanlık artışa giden Merkez, faizi yüzde 35'e çıkardı. Merkez'in hamlesiyle 1 Kasım'dan itibaren kredi kartı ve ticari kredilerin faizleri de değişecek.

REFERANS FAİZ ORANI YÜZDE 3,16'YA ÇIKACAK

Önümüzdeki aydan itibaren kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 3,16'ya yükselecek.

NAKİT ÇEKİMDE FAİZ YÜZDE 4,47'YE YÜKSELECEK

Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e, aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e yükselecek. Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükselecek.

TİCARİ KREDİLERDE ÜST SINIR ARTACAK

Ticari kredi faizlerinde üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83'e yükselecek. İhracat ve yatırım kredileri için üst sınır yıllık yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e çıkacak.

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in hamlesiyle kredi kartı ve kredi faizleri de yükselecek! İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni oranlar - Son Dakika


Son Dakika
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
18:43 Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu
18:25 İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi
17:59 Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 22:24:45. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez'in hamlesiyle kredi kartı ve kredi faizleri de yükselecek! İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni oranlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement