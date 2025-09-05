Merkezefendi Belediyesi Sosyal Tesislerinde Aşırı Fiyat Şoku - Son Dakika
Merkezefendi Belediyesi Sosyal Tesislerinde Aşırı Fiyat Şoku

Merkezefendi Belediyesi Sosyal Tesislerinde Aşırı Fiyat Şoku
05.09.2025 09:49  Güncelleme: 10:06
Denizli'de bir vatandaş, Merkezefendi Belediyesi'ne ait sosyal tesiste 8 bin lira hesap ödeyince büyük bir şok yaşadı. Aynı yemek siparişini turistik bir dinlenme tesisinde verdiğinde ise sadece 4 bin 800 lira ödedi. Bu durum, sosyal belediyecilik iddialarına tepkilere neden oldu.

İstanbul'dan akraba ziyareti için Denizli'ye gelen C.C., misafiri olduğu aileyle birlikte Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde yemek yedi. Ucuz olması gereken sosyal tesiste 8 kişilik yamak için 7 bin 930 lira cevap çıkartılan C.C., bir anda ne yapacağını şaşırdı.

YEMEK MİDESİNE OTURDU

Mecburen hesabı ödemek zorunda kalan C.C.'nin yediği yemek midesine oturdu. Birkaç gün sonra tatil programı için Muğla'ya hareket eden C.C. ve ailesi, Türkiye'nin önemli turizm yollarından olan Denizli-Muğla karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

ŞÜPHESİNDE HAKLI ÇIKTI

Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde ödediği 8 bin liralık hesabı aklından çıkaramayan C.C., kıyaslama yapmak için yine birebir aynı ürünleri sipariş etti. Daha pahalı olması gereken dinlenme tesisinde bu kez 4 bin 790 lira hesap ödeyen C.C., belediyenin fiyatlarından duyduğu şüphesinde haklı çıktı.

ÜCRETSİZ DEDİKLERİ MEZELERDEN BİLE PARA ALMIŞLAR

Denizli içerisinde biri belediyeye ait sosyal tesis, diğeri ise turistik dinlenme tesisi olmak üzere aynı siparişe birbirinden çok farklı iki rakam ödeyen C.C., "Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde siparişimizi verirken, bize mezelerin ikram olduğu söylendi. Piyasaya göre daha uygun olması gereken belediye tesisinde yaklaşık 8 bin lira hesap ödemek zorunda kaldım. Fişe baktığımda, ikram olduğu söylenen mezelerden dahi para alındığını görünce üzülsem de elimden bir şey gelmedi. Sosyal ve hakçı olduğunu iddia eden Merkezefendi Belediyesinin tesislerinde ödediğim bu hesabı, kafamdan bir türlü çıkaramadım. Bu yüzden Muğla'ya giderken, aynı siparişi bir dinlenme tesisinde verdim. Ödediğim rakam neredeyse sosyal tesisin yarısı kadardı. Zaten zor geçinen halk için sosyal projeler hayata geçirdiğini iddia edenler, demek ki sadece gözümüzü boyuyormuş. Merkezefendi Belediyesinin tesislerini kullanmak isteyenlere öncelikle fiyatları sormaları tavsiye ederim" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Kaynak: İHA

