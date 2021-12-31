Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sermaye piyasalarıyla ilgilenenler için kaynak eser

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ekrem Arıkan, "Kağıttan Kayda Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Dijitalleşme Yolculuğu: Merkezi Kayıt Kuruluşu" isimli kitabı başta öğrenciler olmak üzere tüm kesimlerin rahatça ulaşıp faydalanabilmesi için internet sitelerine koyduklarını belirtti.

MKK açıklamasına göre, Türkiye sermaye piyasalarının kaydileştirilmesini sağlamak üzere 2001 yılında kurulan MKK, 20. yılı onuruna sermaye piyasalarına ilgi duyan tüm kesimler için bir kaynak eserini okurların beğenisine sundu. MKK'nın 20. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan "Kağıttan Kayda Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Dijitalleşme Yolculuğu: Merkezi Kayıt Kuruluşu" isimli kitap, sermaye piyasası çalışanları, yatırımcılar, basın mensupları, akademisyenler ve sermaye piyasalarına ilgi duyan herkes için bir kaynak eser olarak sunuldu.

Kitabın ilk bölümünde sermaye piyasalarının son 20 yıldaki kaydileşme ve dijitalleşme yolculuğuyla birlikte MKK, MKK'nın görevleri, sunduğu hizmetler ve sermaye piyasalarına sağladığı katkı anlatılıyor. Kitapta, Osmanlı'dan bugüne kadar borsanın ve menkul kıymetlerin geçirdiği değişim ve dönüşüm sürecinin anlatıldığı bölüm ile arşiv belgelerinin yer aldığı son kısımda borsaların 19. yüzyıldaki işleyişlerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Tahvillerin ve kuponlarının sandıklarla taşındığı, savaşların, yangınların ardından kaybolan senetlerinin peşine düşen yatırımcılara, evlerde, kasalarda, bankalarda unutulan senetlerle ilgili belgelere bu kitapta ulaşılabiliyor.

İletişim imkanlarının sınırlı olduğu o dönemde Avrupa'da Osmanlı hisse ve tahvillerine yönelik çıkarılan söylentiler karşısında ilgili ülkelerdeki büyükelçiliklerin bile tereddütte kaldığı, İstanbul'da sarayın ve borsanın manipülasyonları engellemek için gösterdiği çabalara yönelik belgeler de kitapta yer alıyor. Ayrıca, Osmanlı'da borsanın dönemine göre oldukça gelişmiş olduğu da görülüyor. Belgeler, modern anlamda 2005 yılında hayata giren vadeli işlemlerin, 19. yüzyılda Galata ve Dersaadet tahvilat borsalarında spot işlemlerden daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

"Sermaye piyasalarımıza kalıcı bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ekrem Arıkan, başta sektör çalışanları, basın mensupları ve akademisyenler olmak üzere sermaye piyasalarına ilgi duyan tüm kesimler için önemli bir kaynak eser ortaya çıkarmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu eserin hazırlanmasında ve yayımlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarına teşekkürlerini sunan Arıkan, şunları kaydetti:

"MKK'nın 20. yılını geride bırakırken, yatırımcıların gerek MKK gerek Türkiye'de sermaye piyasalarının tarihsel gelişimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarının önemine inanıyorum. Sermaye piyasaları ve menkul kıymetlerin 1800'lü yıllardan bugüne tarihsel seyrine ve gelişimine ışık tutmanın finansal okuryazarlığın artmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. 1800'lerin sonlarında Osmanlı tahvil ve hisse senetlerinin Fransa, İngiltere, Macaristan gibi ülkelerde işlem gördüğü, Galata Borsası'nın Avrupa'nın önde gelen borsaları arasında bulunduğu dikkate alındığında İstanbul'u küresel bir finans merkezi haline getirecek olan İstanbul Finans Merkezi projesine inanç daha da artmaktadır.

Çok yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan bu kitap sermaye piyasalarıyla ilgilenenler ve araştırmacılar için şüphesiz önemli bir kaynak olacaktır. Kitabımızı başta öğrenciler olmak üzere tüm kesimlerin rahatça ulaşıp faydalanabilmesi için internet sitemize (www.mkk.com.tr) koymuş bulunuyoruz. "Kağıttan Kayda Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Dijitalleşme Yolculuğu: Merkezi Kayıt Kuruluşu" aynı zamanda MKK yayınlarının ilk kitabı olma özelliğini de taşıyor. MKK olarak bundan sonra da sermaye piyasalarımıza faydalı olacak eserler ortaya koymak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Öte yandan MKK, Borsa İstanbul Grubu'nda 20 yıl ve üzeri çalışma süresi bulunan personeline plaket takdim etti. Etkinlikte 20. yılını çalışanlarına ayrıca yeni çıkan "Kağıttan Kayda Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Dijitalleşme Yolculuğu: Merkezi Kayıt Kuruluşu" kitabı da hediye edildi.