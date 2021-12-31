Üye Girişi
Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sermaye piyasalarıyla ilgilenenler için kaynak eser - Son Dakika

Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sermaye piyasalarıyla ilgilenenler için kaynak eser

31.12.2021 17:12
Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sermaye piyasalarıyla ilgilenenler için kaynak eser

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ekrem Arıkan, "Kağıttan Kayda Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Dijitalleşme Yolculuğu: Merkezi Kayıt Kuruluşu" isimli kitabı başta öğrenciler olmak üzere tüm kesimlerin rahatça ulaşıp faydalanabilmesi için internet...

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ekrem Arıkan, "Kağıttan Kayda Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Dijitalleşme Yolculuğu: Merkezi Kayıt Kuruluşu" isimli kitabı başta öğrenciler olmak üzere tüm kesimlerin rahatça ulaşıp faydalanabilmesi için internet sitelerine koyduklarını belirtti.

MKK açıklamasına göre, Türkiye sermaye piyasalarının kaydileştirilmesini sağlamak üzere 2001 yılında kurulan MKK, 20. yılı onuruna sermaye piyasalarına ilgi duyan tüm kesimler için bir kaynak eserini okurların beğenisine sundu. MKK'nın 20. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan "Kağıttan Kayda Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Dijitalleşme Yolculuğu: Merkezi Kayıt Kuruluşu" isimli kitap, sermaye piyasası çalışanları, yatırımcılar, basın mensupları, akademisyenler ve sermaye piyasalarına ilgi duyan herkes için bir kaynak eser olarak sunuldu.

Kitabın ilk bölümünde sermaye piyasalarının son 20 yıldaki kaydileşme ve dijitalleşme yolculuğuyla birlikte MKK, MKK'nın görevleri, sunduğu hizmetler ve sermaye piyasalarına sağladığı katkı anlatılıyor. Kitapta, Osmanlı'dan bugüne kadar borsanın ve menkul kıymetlerin geçirdiği değişim ve dönüşüm sürecinin anlatıldığı bölüm ile arşiv belgelerinin yer aldığı son kısımda borsaların 19. yüzyıldaki işleyişlerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Tahvillerin ve kuponlarının sandıklarla taşındığı, savaşların, yangınların ardından kaybolan senetlerinin peşine düşen yatırımcılara, evlerde, kasalarda, bankalarda unutulan senetlerle ilgili belgelere bu kitapta ulaşılabiliyor.

İletişim imkanlarının sınırlı olduğu o dönemde Avrupa'da Osmanlı hisse ve tahvillerine yönelik çıkarılan söylentiler karşısında ilgili ülkelerdeki büyükelçiliklerin bile tereddütte kaldığı, İstanbul'da sarayın ve borsanın manipülasyonları engellemek için gösterdiği çabalara yönelik belgeler de kitapta yer alıyor. Ayrıca, Osmanlı'da borsanın dönemine göre oldukça gelişmiş olduğu da görülüyor. Belgeler, modern anlamda 2005 yılında hayata giren vadeli işlemlerin, 19. yüzyılda Galata ve Dersaadet tahvilat borsalarında spot işlemlerden daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

"Sermaye piyasalarımıza kalıcı bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ekrem Arıkan, başta sektör çalışanları, basın mensupları ve akademisyenler olmak üzere sermaye piyasalarına ilgi duyan tüm kesimler için önemli bir kaynak eser ortaya çıkarmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu eserin hazırlanmasında ve yayımlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarına teşekkürlerini sunan Arıkan, şunları kaydetti:

"MKK'nın 20. yılını geride bırakırken, yatırımcıların gerek MKK gerek Türkiye'de sermaye piyasalarının tarihsel gelişimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarının önemine inanıyorum. Sermaye piyasaları ve menkul kıymetlerin 1800'lü yıllardan bugüne tarihsel seyrine ve gelişimine ışık tutmanın finansal okuryazarlığın artmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. 1800'lerin sonlarında Osmanlı tahvil ve hisse senetlerinin Fransa, İngiltere, Macaristan gibi ülkelerde işlem gördüğü, Galata Borsası'nın Avrupa'nın önde gelen borsaları arasında bulunduğu dikkate alındığında İstanbul'u küresel bir finans merkezi haline getirecek olan İstanbul Finans Merkezi projesine inanç daha da artmaktadır.

Çok yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan bu kitap sermaye piyasalarıyla ilgilenenler ve araştırmacılar için şüphesiz önemli bir kaynak olacaktır. Kitabımızı başta öğrenciler olmak üzere tüm kesimlerin rahatça ulaşıp faydalanabilmesi için internet sitemize (www.mkk.com.tr) koymuş bulunuyoruz. "Kağıttan Kayda Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Dijitalleşme Yolculuğu: Merkezi Kayıt Kuruluşu" aynı zamanda MKK yayınlarının ilk kitabı olma özelliğini de taşıyor. MKK olarak bundan sonra da sermaye piyasalarımıza faydalı olacak eserler ortaya koymak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Öte yandan MKK, Borsa İstanbul Grubu'nda 20 yıl ve üzeri çalışma süresi bulunan personeline plaket takdim etti. Etkinlikte 20. yılını çalışanlarına ayrıca yeni çıkan "Kağıttan Kayda Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Dijitalleşme Yolculuğu: Merkezi Kayıt Kuruluşu" kitabı da hediye edildi.

YORUMLAR
500

İstanbul, Osmanlı, Türkiye, Kitap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sermaye piyasalarıyla ilgilenenler için kaynak eser - Son Dakika Ekonomi


Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Kolunu kaplanın kafesine soktu, sonrası korkunç Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Kolunu kaplanın kafesine soktu, sonrası korkunç         
17:30
Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı         
17:04
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi         
15:55
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı         
14:52
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:57:46. #1.11#
SON DAKİKA: Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sermaye piyasalarıyla ilgilenenler için kaynak eser - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement