Merkezi yönetim borç stoku 14 trilyon 989,1 milyar lira olarak açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mayıs sonu itibarıyla 14 trilyon 989,1 milyar liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs 2026 tarihli merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini yayımladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mayıs sonu itibarıyla 14 trilyon 989,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Toplam borç stokunun 7 trilyon 204,2 milyar liralık bölümünü Türk lirası cinsinden borçlar oluştururken, 7 trilyon 784,9 milyar liralık kısmının döviz cinsi borçlardan meydana geldiği belirtildi.

Hazineye en fazla borcu olan kuruluş Türkiye Varlık Fanı oldu

Bakanlık verilerine göre, hazine alacak stokunun 253, 1 milyar lira olduğu açıklandı. 253,1 milyar lira borcun 217,9 milyar lirasının Türkiye Varlık Fonu'na ait olduğu kaydedildi. Türkiye Varlık Fonu'nu 9,7 milyar lirayla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası izledi.

Mahalli idareler arasında en fazla borç ABB'nin

Verilere göre mahalli idareler arasında Hazine'ye en çok borcu olan kuruluş, yaklaşık, 2,1 milyar liralık borç ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) olurken, yaklaşık 1,5 milyar lira ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ikinci oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık borcu 1,49 milyar lira olurken, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin borcu 667,1 milyon, Adana Büyükşehir Belediyesinin borcu ise 485,9 milyon lira olarak açıklandı.

Kamu bankaları arasında ise Halkbank'ın Hazine'ye borcunun yaklaşık 1 milyar lira olduğu kaydedilirken, verilere göre Müflis Türkiye İmar Bankası'nın İflas Masasından olan Hazine alacağının 952,6 milyon lira olduğu açıklandı.

Hazinenin alacaklarının 246,3 milyar liralık kısmı kamu kuruluşlarından oluşurken, 6,8 milyar liralık bölümü özel sektör alacaklarından oluşuyor. Verilere göre alacak stokunun 252,7 milyar lirası vadesi gelmemiş anaparadan oluştu. Vadesi geçmiş alacak tutarı ise 16,6 milyon lira olarak açıklandı. - ANKARA