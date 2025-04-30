Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Öğrencilere ve Dar Gelirlilere Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine yönelik öğrenim yardımının 5. taksiti ile 'Halk Kart'ın nisan ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin ilk yıl yararlandığı öğrenim yardımı kapsamında, 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 633 öğrenciye, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 941 öğrenciye, 5 yıllık bölümlerde okuyan 285 öğrenciye ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 430 öğrenciye olmak üzere toplam 10 bin 289 öğrencinin hesabına 19 milyon 373 bin 400 TL yatırıldı.

'Halk Kart'tan 7 bin 901 vatandaş yararlandı

Dar gelirli vatandaşların cebini rahatlatan 'Halk Kart'ın da nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen, hem esnafa hem de vatandaşların aile bütçesine katkı sağlayan Halk Kart uygulamasından, nisan ayında toplam 7 bin 901 kişi yararlandı. Nisan ayı tutarları kapsamında, 4 bin 542 kişinin hesabına 750 TL, 3 bin 359 kişinin hesabına ise 1250 TL olmak üzere toplam 7 bin 901 vatandaşın hesabına 7 milyon 605 bin 250 TL yatırıldı. - MERSİN